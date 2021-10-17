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Смартфони з якими характеристиками вибирають покупці: корисна статистика

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
17 жовтня, 18:43
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У сучасному світі користувачі можуть собі вибрати смартфон для будь-яких завдань. На що більше всього уваги звертають потенційні покупці? AnTuTu склав список переваг користувачів в 2021 році
Які смартфони вибирають користувачі
Які смартфони вибирають користувачі

Більшість користувачів вважають за краще 6,6-дюймовий дисплей, а ось дисплеї менше 6 дюймів практично втратили свою популярність.

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Також більшість користувачів задовольняє дисплеї з дозволом 1080P. Дисплеї з більш високою роздільною здатністю поки залишаються фішкою флагманських моделей. Що стосується частоти поновлення, то тут практичні однаково популярні 60 і 120 Гц. 144 Гц вибирають лише завзяті геймери.

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Процесори MediaTek користуються більшою популярністю, ніж Qualcomm, але лише завдяки тому, що вони використовуються в більш бюджетних моделях. У флагманських моделях Qualcomm має значну перевагу. До речі, 99% із загальної кількості займають процесори з 8 ядрами.

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Половина користувачів вибрала собі смартфони з 8 Гб оперативною пам'яттю – це стандарт для багатьох середньо- і навіть деяких бюджетних моделей. Менш вже не актуально, а більше поки дороговато.

Це ж стосується і про внутрішню пам'ять. 128 Гб поки лідирує, але на п'яти їм наступає більш місткі моделі з 256 Гб. Менше брати вже немає сенсу, якщо звичайно не хочете морочитися з картами пам'яті, пише gizchina.com.

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Підводячи підсумки, можна створити портрет ідеального смартфона:

Екран з діагоналлю в 6,6 дюйма з роздільною здатністю в 1080P і частотою оновлення до 120 Гц. Працездатність нашої моделі повинен забезпечувати восьмиядерний процесор Qualcomm з 8 Гб ОЗУ і 128 Гб сховища. До речі, аналітики чомусь упустили такий важливий фактор, як обсяг батареї, але ми б обирали як мінімум 4500 мАг.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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