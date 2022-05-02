Сліди кігтів на поверхні Марса: вчені відкрили таємницю їхньої появи

Незвичайні сліди на поверхні Червоної планети не належать марсіанським монстрам

На Марсі знайшли сліди, схожі на пазурі монстра / Фото: ESA

Європейська космічна агенція опублікувала нові фотографії особливостей поверхні Марса, зроблені апаратом Mars Express. Перед цим у небі над Марсом помітили величезного хробака.

На перший погляд ці особливості мають такий вигляд, начебто хтось провів нігтями по поверхні Червоної планети, проробивши при цьому довгі траншеї.

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Проте ЄКА заявило, що це не сліди позаземного монстра, а область під назвою Танталові западини.

"Впадини утворилися, коли вершина Альба Монс піднялася у висоту, внаслідок чого навколишня поверхня стала викривленою, розширеною та зламаною. Кожна траншея, утворена двома паралельними розломами, відкрилася, внаслідок чого порода між ними впала в утворене заглиблення", – пояснюють у ЕКА.

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Ті самі особливості можна знайти на західній стороні гори Альба, утворюючи неповне кільце навколо вулкана. Загалом пов'язані з цим вулканом гребені мають довжину до 1000 км, ширину до 10 км та глибину до 350 м.

Раніше ми писали, що на Марсі виявили уламки космічного корабля. Вчені вивчать їхній стан для кращого розуміння процесу приземлення на Червону планету.