Мало хто про це знав: Україна майже зібрала другу "Мрію"

Другий екземпляр Ан-225 припадає пилом на складах вже протягом 30 років

Україна має ще один екземпляр "Мрії" / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна оголосила про початок відновлення легендарного Ан-225 "Мрія", який був побудований лише в одному екземплярі… Але насправді Україна має ще один!

Як ми писали раніше, унікальний літак-гігант Ан-225 був сконструйований для перевезення космічного корабля СРСР, але виконати свою місію не встиг – "Буран" здійснив свій перший та останній політ за місяць до того, як "Мрія" піднялася в небо.

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"Мрія" все-таки здійснила політ із "Бураном". Фото: Wikipedia

У планах було збудувати ще три літаки, але роботу над другим Ан-225 було зупинено через два роки після розпаду СРСР через фінансові проблеми.

Та що тут казати, якщо навіть єдиний екземпляр був розібраний. На щастя, на початку 2000-х його знову зібрали силами українських конструкторів і повернули в небо.

А той другий літак у недобудованому вигляді так і залишився зберігатися на складах "Антонова". До речі, ще один є в Німеччині – це зменшена копія "Мрії".

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2016 року китайці могли подарувати йому друге життя. Компанія Aerospace Industry Corporation of China (AICC) уклала договір з "Антоновим" про співпрацю, згідно з яким планувалося добудувати другий екземпляр "Мрії", а потім організувати у Китаї виробництво таких літаків за українською ліцензією.

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Як би там не було, втілити плани в життя не вдалося, а самостійно зібрати другу "Мрію" Україні було не по кишені.

У 2021 році тоді ще генеральний директор "Антонова" Сергій Бичков зізнавався, що для того, щоб завершити складання другої "Мрії", необхідно 600-700 мільйонів доларів.

Він розповідав, що підприємство готове добудувати другий Ан-225, але він не окупиться на вантажоперевезеннях, тому в компанії працювали з космічним агентством, щоб відновити космічні програми запуску ракет за допомогою "Мрії".

"Другий екземпляр "Мрії" готовий на 60-70%. З кінця 1980-х недобудований літак перебуває в ангарі "Антонова". При цьому вартість її добудови з роками збільшується, а через припинення співпраці з РФ потрібно проводити заново сертифікацію. Це потребує 600-700 польотів", – говорив Бичков.

Тепер, після знищення працездатного екземпляра, деталі другої "Мрії" можуть піти на відновлення потерпілого літака.