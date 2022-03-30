Символ окупанта: Samsung прибрав букву Z із назви лінійки смартфонів

Цивілізований світ прирівняв позначення російських окупаційних військ до свастики

Samsung довелося змінити назву лінійки смартфонів / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Південнокорейська компанія Samsung приєдналася до бізнесу, який бойкотує символ окупанта – букву "Z".

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Саме таке позначення наносилося на російську техніку, яка вторгалася в Україну, але, на щастя, вже більшість її перетворилася на металобрухт.

Проте сам символ тепер потрапив до списку небажаних, тому світовим брендам доводиться змінювати свої логотипи, якщо вони раптом схожі на "російську свастику".

Так, Samsung прибрав букву Z з назви лінійки своїх складних смартфонів, куди входили моделі Z Fold та Z Flip. Тепер моделі будуть називатися Galaxy Fold 3 5G та Galaxy Flip 3 5G.

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Поки що нововведення з'явилося лише на сайтах Samsung у Латвії та Естонії, але, ймовірно, розшириться і на інші країни.

А в Росії пишаються своїми злочинами. Так, голова Роскосмосу Дмитро Рогозін похвалився тим, що символ Z нанесли на ракету-носій.