Більше швидкості в тісному місті: Evolve Hadean розганяється до 50 км/год

Австралійці з Evolve випустили нову лінійку легких урбаністичних скейтборду з електромоторами Hadean. Номінально – це оновлення попередньої серії GTR, але фактично – компанія запропонувала повністю перероблене рішення з рядом унікальних особливостей.
Головною фішкою стали перші в світі електрична палуба і рама в стилі платформи. Ці деталі зроблені з литого вуглеволокна – його використовують в авіації і суперкарах. Тобто скейт буде легким, гнучким і міцним – ідеальне поєднання для міського використання, де на шляху вічно трапляються перешкоди і періодично скейт потрібно носити в руках. Судячи з усього, з анонсом суперкара Тесла виробники стали активніше просувати інновації електротранспорту в інших напрямках.
Компанія Evolve зуміла доопрацювати попередню платформу, щоб безпечно вбудувати в неї електроніку нового покоління і додати ефективну систему охолодження. В результаті швидкість, порівняно з минулими моделями, зросла з 42 до 50 км/год, а запас ходу – з 50 до 65 км.
Так само змінився ручний пульт управління в рамі – його помістили в легкосплавний корпус і захистили гумовою окантовкою. Пульт відповідає за прискорення, гальма, аварійне світло та індикацію батареї.
Компанія випустить кілька версій скейта, поки що відомо про двi:
Hadean Carbon Street за $2900
Hadean Bamboo за $2550
Враховуючи нові ціни на парковку в Києві – купівля такого скейта здається дуже привабливою ідеєю.