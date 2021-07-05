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СЬОГОДНІ Техно

Більше швидкості в тісному місті: Evolve Hadean розганяється до 50 км/год

Олександр Безуглий Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"
5 липня, 15:36
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Новий електричний скейт австралійської компанії Evolve розганяється до 50 км/год і може проїхати до 65 км.
/ Фото: Сьогодні

Австралійці з Evolve випустили нову лінійку легких урбаністичних скейтборду з електромоторами Hadean. Номінально – це оновлення попередньої серії GTR, але фактично – компанія запропонувала повністю перероблене рішення з рядом унікальних особливостей.

Головною фішкою стали перші в світі електрична палуба і рама в стилі платформи. Ці деталі зроблені з литого вуглеволокна – його використовують в авіації і суперкарах. Тобто скейт буде легким, гнучким і міцним – ідеальне поєднання для міського використання, де на шляху вічно трапляються перешкоди і періодично скейт потрібно носити в руках. Судячи з усього, з анонсом суперкара Тесла виробники стали активніше просувати інновації електротранспорту в інших напрямках.

Компанія Evolve зуміла доопрацювати попередню платформу, щоб безпечно вбудувати в неї електроніку нового покоління і додати ефективну систему охолодження. В результаті швидкість, порівняно з минулими моделями, зросла з 42 до 50 км/год, а запас ходу – з 50 до 65 км.

Так само змінився ручний пульт управління в рамі – його помістили в легкосплавний корпус і захистили гумовою окантовкою. Пульт відповідає за прискорення, гальма, аварійне світло та індикацію батареї.

Компанія випустить кілька версій скейта, поки що відомо про двi:

Hadean Carbon Street за $2900
Hadean Bamboo за $2550

Враховуючи нові ціни на парковку в Києві – купівля такого скейта здається дуже привабливою ідеєю.

Олександр Безуглий
Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"

Технології, ігри, IT - знаю про них досить багато і в кожній сфері встиг взяти участь безпосередньо. Розумію чому "Warcraft вже не той", чим новий iOS кращий за попередній і чому майбутнє - за штучним інтелектом. Працюю в Segodnya.ua з червня 2021 року.

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