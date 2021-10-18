Ще одна презентація Apple: де дивитися і що покажуть

Apple проведе другу осінню презентацію. У вересні компанія показала нові IPhone 13, Apple Watch 7 і два iPod. Зараз фанати компанії сподіваються побачити оновлені MacBook і AirPods

Apple представить нові моделі MacBook і AirPods

Традиційно, Apple проведе презентацію нових продуктів у прямій відеотрансляції, де буде розказано про особливості кожної новинки.

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О котрій початок і де дивитися

Захід відбудеться в понеділок, 18 жовтня, початок о 20:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна дивитися на офіційному сайті Apple, YouTube-каналі компанії, а також на нашому сайті в плеєрі нижче:

Чого очікувати

Швидше за все, Apple покаже нову модель MacBook Pro. Apple може представити дві версії: з 14-дюймовим і 16-дюймовим екраном.

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Новий Макбук буде працювати на фірмовому чіпі Apple, який, імовірно, також буде оновлено. Компанія не оновлювала свій 16-дюймовий MacBook Pro з 2019 року.

Фото: macworld.co.uk

Фото: Фото: macworld.co.uk

Очікується, що новинка отримає новий дизайн. У Мережі вже поширюють фото передбачуваного дизайну з вирізом для фронтальної камери в стилі чубків, що прижилися на смартфонах.

Варіант MacBook з чубчиком. Фото: macrumors.com

Очікується, що нові MacBook продовжать комплектуватися із зарядними пристроями MagSafe, з'єднанням HDMI, декількома портами USB і, сподіваються аналітики, слотом для SD-карти. При цьому, ходять чутки, що зникне Touch Bar.

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Також аналітики говорять про можливу презентацію нового Mac Mini, який також буде мати посилений процесор і велику кількість портів. Що стосується програмного забезпечення, цілком ймовірно, що Apple оголосить дату випуску останньої загальнодоступної версії MacOS Monterey.

Третьою новинкою можуть стати нові навушники AirPods. Якщо Apple вирішить відновити свою стандартну лінійку, AirPods 3 може мати знімні вушні вкладиші і зменшену довгу штангу.