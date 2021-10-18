Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі Рішення РНБО Рішення РНБО
СЬОГОДНІ Техно

Ще одна презентація Apple: де дивитися і що покажуть

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
18 жовтня, 08:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Apple проведе другу осінню презентацію. У вересні компанія показала нові IPhone 13, Apple Watch 7 і два iPod. Зараз фанати компанії сподіваються побачити оновлені MacBook і AirPods
Apple представить нові моделі MacBook і AirPods
Apple представить нові моделі MacBook і AirPods

Традиційно, Apple проведе презентацію нових продуктів у прямій відеотрансляції, де буде розказано про особливості кожної новинки.

Читайте також: Phone 13, Apple Watch 7 і два iPod – як виглядають і скільки коштують новинки від Apple

Реклама

О котрій початок і де дивитися

Захід відбудеться в понеділок, 18 жовтня, початок о 20:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна дивитися на офіційному сайті Apple, YouTube-каналі компанії, а також на нашому сайті в плеєрі нижче:

Чого очікувати

Швидше за все, Apple покаже нову модель MacBook Pro. Apple може представити дві версії: з 14-дюймовим і 16-дюймовим екраном.

Реклама

Новий Макбук буде працювати на фірмовому чіпі Apple, який, імовірно, також буде оновлено. Компанія не оновлювала свій 16-дюймовий MacBook Pro з 2019 року.

Фото: macworld.co.uk
Фото: Фото: macworld.co.uk

Очікується, що новинка отримає новий дизайн. У Мережі вже поширюють фото передбачуваного дизайну з вирізом для фронтальної камери в стилі чубків, що прижилися на смартфонах.

Варіант MacBook з чубчиком. Фото: macrumors.com

Очікується, що нові MacBook продовжать комплектуватися із зарядними пристроями MagSafe, з'єднанням HDMI, декількома портами USB і, сподіваються аналітики, слотом для SD-карти. При цьому, ходять чутки, що зникне Touch Bar.

Реклама

Також аналітики говорять про можливу презентацію нового Mac Mini, який також буде мати посилений процесор і велику кількість портів. Що стосується програмного забезпечення, цілком ймовірно, що Apple оголосить дату випуску останньої загальнодоступної версії MacOS Monterey.

Третьою новинкою можуть стати нові навушники AirPods. Якщо Apple вирішить відновити свою стандартну лінійку, AirPods 3 може мати знімні вушні вкладиші і зменшену довгу штангу.

Фото: MacRumors

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Краса космосу
Кращі астрономічні фото
Фото кільцевого сонячного затемнення в Тибеті виграло головну нагороду
Переможці в інших номінаціях
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Опитування
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти