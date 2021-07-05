Samsung Galaxy Z Flip3 буде коштувати як автомобіль ВАЗ

Свіжий флагман Samsung Z Flip 3 вартістю 2 000 доларів скоро надійде в продаж

Galaxy Z Flip3 обігнав за вартістю всі iPhone / Фото: Сьогодні

Перші концептуальні рендери вже витекли в мережу, а повна назва моделі – Galaxy Z Flip3 Thom Browne Edition. Всього $ 2 000 – і він ваш. Таких цін немає навіть у Apple.

Зображення на концептах повністю відповідають попереднім інсайдерським начеркам, так що фінальний дизайн телефону ми фактично бачимо прямо зараз. Але саме ця серія буде виділятися назвою Thom Browne Edition і трьома смугами на корпусі – на честь відомого модельєра з Пенсільванії.

Варто відзначити, що Samsung все ж зуміла знизити собівартість нового покоління телефонів Z Flip на 20%. Перші моделі отримали в свiй час цінник $ 2500 і дуже здивовані погляди фанатів. При всій революційності експерти досі не впевнені, що перший Fold дійсно коштував своїх грошей.

Samsung Galaxy Z Flip3 Thom Browne Edition / Фото: Сьогодні

Galaxy Z Flip3 отримає наступні характеристики:

процесор Snapdragon 870;

співвідношення сторін 25: 9;

внутрішній екран діагоналлю 6,7 дюйма;

зовнішній екран на 1,9 дюйма;

основну камеру на 12 Мп;

дротову зарядку на 15 Вт;

бездротову зарядку на 9 Вт;

Тобто компанія вклала в новий телефон практично всі доступні технології, але нові Z Flip 3 можна вважати скоріше "прапором інновацій", нiж телефоном на кожен день.

Судячи по годинниках Samsung Watch за 500 євро – компанія явно претендує на звання головного бренду в світі.