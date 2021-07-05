Samsung Galaxy Z Flip3 буде коштувати як автомобіль ВАЗ

Перші концептуальні рендери вже витекли в мережу, а повна назва моделі – Galaxy Z Flip3 Thom Browne Edition. Всього $ 2 000 – і він ваш. Таких цін немає навіть у Apple.
Зображення на концептах повністю відповідають попереднім інсайдерським начеркам, так що фінальний дизайн телефону ми фактично бачимо прямо зараз. Але саме ця серія буде виділятися назвою Thom Browne Edition і трьома смугами на корпусі – на честь відомого модельєра з Пенсільванії.
Варто відзначити, що Samsung все ж зуміла знизити собівартість нового покоління телефонів Z Flip на 20%. Перші моделі отримали в свiй час цінник $ 2500 і дуже здивовані погляди фанатів. При всій революційності експерти досі не впевнені, що перший Fold дійсно коштував своїх грошей.
Galaxy Z Flip3 отримає наступні характеристики:
процесор Snapdragon 870;
співвідношення сторін 25: 9;
внутрішній екран діагоналлю 6,7 дюйма;
зовнішній екран на 1,9 дюйма;
основну камеру на 12 Мп;
дротову зарядку на 15 Вт;
бездротову зарядку на 9 Вт;
Тобто компанія вклала в новий телефон практично всі доступні технології, але нові Z Flip 3 можна вважати скоріше "прапором інновацій", нiж телефоном на кожен день.
Судячи по годинниках Samsung Watch за 500 євро – компанія явно претендує на звання головного бренду в світі.