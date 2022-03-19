Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Саботаж чи підтримка? Російські астронавти переодяглися у жовто-сині кольори

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 березня, 19:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У п'ятницю група російських космонавтів піднялася на борт Міжнародної космічної станції... у синьо-жовтих комбінезонах. Ще ніколи Штірліц не був так близько до провалу
Російські космонавти в синьо-жовтих комбінезонах
Російські космонавти в синьо-жовтих комбінезонах / Фото: скріншот

Можна було б подумати, що російські астронавти вирішили підтримати Україну, поки їх рідна країна обстрілює наші міста. Але це загрожує тим, що доживати свій вік їм довелося б на орбіті.

Читайте також: NASA попросило американського астронавта не тролити Росію: що він написав

Реклама

Втім, один із членів російської команди Олег Артем'єв пояснив синьо-жовті комбінезони тим, що у них накопичилося багато жовтого матеріалу. Цікаво, що під час стикування Артем'єв був у комбінезоні синього кольору, пише mashable.com.

Реклама

Проте, випадково чи спеціально, але російські астронавти змусили закордонні ЗМІ провести аналогію з подіями в Україні та ще раз нагадати світові про злочини Путіна.

Ще до російського вторгнення в Україну у США з'явилися побоювання, що масштабний конфлікт може зруйнувати станцію. Олії у вогонь підливає сама Росія, натякаючи, що через санкції МКС може впасти на Землю.

До речі, у 2014 році, коли Росія анексувала Крим, астронавт NASA Рік Мастраккіо був на МКС разом із російськими астронавтами і згадував, що вони намагалися не торкатися політики.

Реклама

"Не було жодних звинувачень, хто правий, хто винен. Просто обговорювалися різні точки зору", – розповідав Мастраккіо.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександр Трикіша У Росії відродять месенджери з минулого століття Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Цинізм зашкалює: Росія натякнула на вбивство колишнього президента Польщі Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Хто ще
Наші янголи-охоронці

Бойовий медик Семидьянова Ольга з Марганця Дніпропетровської обл. Мати-героїня, яка разом з чоловіком-військовим виховувала 12 дітей, у перші дні війни пішла на фронт. Рятувала українських бійців, не боячись ворожих куль і снарядів. Але була важко поранена - російські війська обстріляли з танків, тому екіпірування не врятувало. Незабаром загинула.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Чорний Володимир, десантник з 25-ї Січеславської бригади. Завдяки його умілим діям при захисті Волновахи Донецької області було знищено близько 50 окупантів, танк Т-72 та взято в полон п'ятьох російських загарбників. За особисту мужність отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Історія нашої планети
Неймовірні кратери Землі
Дивитися всі
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

41972.2

Binance Coin (BNB)

401.67

Dogecoin (DOGE)

0.12

Litecoin (LTC)

113.8

Theta (THETA)

3.02

Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти