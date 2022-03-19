Саботаж чи підтримка? Російські астронавти переодяглися у жовто-сині кольори

У п'ятницю група російських космонавтів піднялася на борт Міжнародної космічної станції... у синьо-жовтих комбінезонах. Ще ніколи Штірліц не був так близько до провалу

Російські космонавти в синьо-жовтих комбінезонах / Фото: скріншот

Можна було б подумати, що російські астронавти вирішили підтримати Україну, поки їх рідна країна обстрілює наші міста. Але це загрожує тим, що доживати свій вік їм довелося б на орбіті.

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Втім, один із членів російської команди Олег Артем'єв пояснив синьо-жовті комбінезони тим, що у них накопичилося багато жовтого матеріалу. Цікаво, що під час стикування Артем'єв був у комбінезоні синього кольору, пише mashable.com.

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Проте, випадково чи спеціально, але російські астронавти змусили закордонні ЗМІ провести аналогію з подіями в Україні та ще раз нагадати світові про злочини Путіна.

Ще до російського вторгнення в Україну у США з'явилися побоювання, що масштабний конфлікт може зруйнувати станцію. Олії у вогонь підливає сама Росія, натякаючи, що через санкції МКС може впасти на Землю.

До речі, у 2014 році, коли Росія анексувала Крим, астронавт NASA Рік Мастраккіо був на МКС разом із російськими астронавтами і згадував, що вони намагалися не торкатися політики.

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