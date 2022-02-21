Риби навчилися пізнавати себе в дзеркалі

Це захоплююче відкриття, адже здатність помічати та ідентифікувати власне відображення вважається свідченням самосвідомості.
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Ця риса досі остаточно виявлялася лише у шимпанзе, як вважали вчені, пише IFL Science.
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Новий експеримент заснований на попередньому дослідженні саморозпізнавання рибами себе у дзеркалі.
Більш рання робота показала, що ін'єкція коричневої мітки рибі-чистильник Labroides dimidiatus змушувала їх дряпати горло, коли вони помічали її у своєму відображенні.
Однак ця захоплююча знахідка була виявлена тільки у трьох із чотирьох досліджених риб, тому інші дослідники поставили під сумнів висновки.
Цього разу команда вивчила 18 риб, з яких 17 продемонстрували ту ж поведінку, що й у попередньому експерименті.
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Риби-чистильники також звертають увагу на дрібних паразитів на тілах інших риб і намагаються підібрати та видалити їх.
Раніше ми писали:
- Вчені помітили вперше, що шимпанзе ловлять комах і наносять їх на свої рани, а також рани своїх родичів, намагаючись їх вилікувати.
- Захист від укусів комарів може залежати від вибору кольорів в одязі, раптово заявили вчені, вивчивши зір комах та їх переваги.
- Американські вчені чотири роки ідентифікували новий вид галових ос, які покидають свій будинок всього на два дні та потім вмирають.