Риби навчилися пізнавати себе в дзеркалі

Риби-чистильники намагаються з'їсти сліди паразитів, якщо побачать їх на собі у відображенні, що вказує на те, що вони можуть розпізнати себе в дзеркалі

Риби-чистильники розуміють, що бачать себе у дзеркалі / Фото: Wikipedia

Це захоплююче відкриття, адже здатність помічати та ідентифікувати власне відображення вважається свідченням самосвідомості.

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Ця риса досі остаточно виявлялася лише у шимпанзе, як вважали вчені, пише IFL Science.

Новий експеримент заснований на попередньому дослідженні саморозпізнавання рибами себе у дзеркалі.

Більш рання робота показала, що ін'єкція коричневої мітки рибі-чистильник Labroides dimidiatus змушувала їх дряпати горло, коли вони помічали її у своєму відображенні.

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Однак ця захоплююча знахідка була виявлена тільки у трьох із чотирьох досліджених риб, тому інші дослідники поставили під сумнів висновки.

Цього разу команда вивчила 18 риб, з яких 17 продемонстрували ту ж поведінку, що й у попередньому експерименті.

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Риби-чистильники також звертають увагу на дрібних паразитів на тілах інших риб і намагаються підібрати та видалити їх.

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