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Росія може знову атакувати: США попередили про нову загрозу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
27 жовтня, 22:56
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Microsoft повідомила, що Росія продовжує кібератаки на інфраструктуру США, незважаючи на санкції з боку президента країни Джо Байдена
Російські хакери знову можуть атакувати США
Російські хакери знову можуть атакувати США / Фото: Pixabay

Минулого року майже 100 компаній та дев'ять федеральних агентств постраждали в результаті кібератак з боку Росії, які пізніше отримали назву SolarWinds. Раніше ми писали, що російські хакери намагалися проникнути в урядові мережі США та Європи.

Розслідування показало, що ці атаки, ініційовані в Росії, були здійснені спонсорованою державою хакерською групою Nobelium, яка є частиною Служби зовнішньої розвідки РФ.

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Одна з таких атак викликала цілий ланцюжок наслідків, що вразив сотні компаній у 17 країнах світу, пише interestingengineering.com.

Віце-президент Microsoft з безпеки та довіри Том Берт повідомив, що з травня цього року жертвами стали 140 торгових посередників, 14 з них, можливо, були зламані.

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У період з 1 липня до 19 жовтня цього року компанія зафіксувала 22 868 таких атак, але безуспішних. Втім, їхня інтенсивність зростає. Для порівняння, за попередні три роки, до 1 липня, було зареєстровано лише 20 500 атак.

Microsoft закликає своїх партнерів до впровадження функцій безпеки та випустила технічний документ для організацій, щоб захистити себе від діяльності Nobelium.

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У компанії зазначають, що без достатнього захисту можлива ще одна атака, подібна до SolarWinds.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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