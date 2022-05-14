Роботи із "Зоряних війн" нудніше, ніж дрони: образливе висновок спеціаліста з флагманського вишу A&M

Роботи з "Мандалорця" та "Книги Боба Фетта" непогані, порівняно з андроїдами із "Зоряних воєн", але конкурувати із земними не зможуть – висновок робототехніка

На думку фахівця робототехніки, андроїди із «Зоряних воєн» - нудніше, ніж дрони / Фото: Колаж: Сьогодні

Андроїди з "Зоряних війн" виглядають застарілими навіть на екрані: такий камінь у город продюсерів популярної медіафраншизи кинула Робін Мерфі , робототехнік із Техаського університету A&M.

Цей вуз – вища освітня установа, що знаходиться в Коледж-Стейшен в Техасі, США. А поки що американські робототехніки зайняті розбором польотів навколо кіношних андроїдів, їхні китайські колеги знайшли воду на Марсі.

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Роботи з "Мандалорця" та "Книзі Боба Фетта" виглядають непогано, але вони застаріли

Хоча університет A&M є флагманським вузом системи університетів у штатах, сьомим університетом у США за розмірами, а також найбільшим у Техасі. Так, експерт вважає, що зображення роботів в обох фільмах є досить креативними.

Однак конкурувати з роботами, які виробляються та використовуються в реальному світі сьогодні, космічні андроїди із фільму не зможуть. Мерфі також зазначає, що роботи у фільмах "Зоряні війни" зазнають невдачі, як правило, під час тривожних сцен.

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Цей факт, як вона далі зазначає, може пояснити, чому імперія зазнала краху. Як один із прикладів вона ставить питання, чому штурмовики так часто не влучають у ціль? У реальному світі роботи, особливо дрони, як зазначає фахівець, все частіше виконують трудомісткі ролі, що традиційно виконуються людьми.

Роботи у фільмах "Зоряні війни" зазнають невдачі під час тривожних сцен

Чому ж дрони так рідко з'являються у фільмах "Зоряні війни , відзначаючи, що у реальному світі вони стали важливою частиною військових дій – задається питанням Робін Мерфі. Можливо, продюсери фільму незабаром задовольнять її інтерес.

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