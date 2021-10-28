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СЬОГОДНІ Техно

Пустіть на батут: Росія проситься на ракету Ілона Маска, з якої раніше насміхалася

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
28 жовтня, 11:51
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Росія готова відправляти своїх астронавтів на міжнародну космічну станцію на кораблях Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX. Раніше в РФ гидливо відгукувалися про технології SpaceX
Росія готова відправляти астронавтів на кораблі Ілона Маска
Росія готова відправляти астронавтів на кораблі Ілона Маска / Фото: NASA

NASA давно намагалося домовитися з Роскосмосом про польоти змішаних екіпажів для кожної місії, щоб забезпечити присутність обох країн на МКС та можливість обслуговувати окремі сегменти.

Проте росіяни досі не довіряли кораблю Crew Dragon, попри те, що він провів уже чотири успішні місії і днями знову вирушить до МКС.

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/ Фото: Getty Images

Але під час Міжнародного астронавтичного конгресу генеральний директор Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що Crew Dragon готовий до перевезення росіян.

"На наш погляд, SpaceX вже набула достатнього досвіду, щоб ми могли відправити наших космонавтів на Crew Dragon", – цитує Рогозіна spacenews.com.

Перший політ російського астронавта на Crew Dragon може відбутися у другій половині 2022 року.

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Чому Росія не довіряла Crew Dragon

У 2014 році на тлі санкцій з боку США голова Роскосмосу Дмитро Рогозін пригрозив відмовитися возити американських астронавтів на МКС.

"Проаналізувавши санкції проти нашого космопрому, пропоную США доставляти своїх астронавтів на МКС за допомогою батута", – написав тоді Рогозін у Facebook, породивши справжній мем.

2020 року SpaceX успішно запустив корабель Crew Dragon, після чого Ілон Маск уколов росіянина: "Батут працює".

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Втім, у Росії все ніяк не вгамовувалися. Про свою перевагу Рогозін знову згадав, коли NASA домовилося з Роскосмосом про відправлення їхнього астронавта на кораблі Союз МС-18 навесні 2021-го.

"Батут" їхній, мабуть, працює так собі. Польоти на МКС нестабільні, тому й виникла крайня потреба підстрахуватися та відправити свого хлопця на нашому кораблі, щоб не залишити станцію взагалі без нагляду", – заявив Рогозін.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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