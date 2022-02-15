Продаж квитків у космос відкрили для всіх: чому можна злітати на орбіту

Virgin Galactic з 16 лютого відкриває продаж квитків для широкої публіки – по 450 тисяч доларів за квиток

10 хвилин невагомості обійдуться вкрай недешево / Фото: REUTERS

Раніше купувати нові квитки могли лише люди, які внесли заставу, щоб потрапити до списку очікування, але тепер продажі знову відкриті всім.

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Першу 1000 клієнтів планується залучити вже наприкінці 2022 року, після цього поїздки стануть більш-менш регулярними.

Космічні польоти Virgin Galactic стартують із космодрому в Нью-Мексико. Загальний час у дорозі становить 90 хвилин.

При цьому пасажири відчувають кілька хвилин невагомості у кабіні космічного літака, звідки вони можуть спостерігати за Землею через 17 ілюмінаторів.

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Квитки продаватимуть по 450 тисяч доларів. Тим не менш, клієнти можуть зробити початковий депозит у розмірі 150 тисяч доларів США для бронювання.

Нинішній тариф вищий за ті 200-250 тисяч, які заплатили очікувані подорожі до космосу клієнти в період з 2005 по 2014 рік.

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