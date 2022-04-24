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Повторив помилку Наполеона та Гітлера: вчені знайшли причину провалу Путіна в Україні

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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24 квітня, 19:29
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Друга армія світу готувалася за два дні завоювати Україну, а насправді їхні танки загрузли у бруді
Путін слідом за Наполеоном та Гітлером не зміг подолати українську бездоріжжя
Путін слідом за Наполеоном та Гітлером не зміг подолати українську бездоріжжя / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли Росія напала на Україну у лютому, її військове командування не взяло до уваги одну дуже нетрадиційну, але ефективну зброю в українському арсеналі – непрохідні ґрунтові дороги в цю пору року.

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Це відбувається двічі на рік, спочатку навесні, коли стихають зимові морози, а місцевість країни та ґрунтові дороги стають практично непрохідними, перетворюючись на бруд, а потім восени, коли можуть йти зливи, пише cnbc.com.

На думку військових експертів, бруд допоміг уповільнити просування Росії у деяких частинах країни, особливо на півночі.

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Це явище відоме з підручників історії: вторгнення Наполеона Бонапарта до Росії 1812 року було знаменито уповільненням через бруд, як і гітлерівські армії, що вторглися на територію тодішнього Радянського Союзу в 1941 році і зіткнулися з тими самими проблемами логістики, викликаними брудом і місцевими погодними умовами, із якими зіткнулися російські війська.

"Український бруд і те, що називається "розпутиця", – це період після зими, коли виходить бездоріжжя… про це відомо сотні років, Наполеона зіткнувся з цією проблемою.

Так що так, це тактична особливість, яка є вигідною для українців, і вона була особливо важлива на півночі, де набагато більше лісів", – сказав CNBC Максиміліан Хесс, науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики.

Незважаючи на військові навчання, що передували вторгненню, Росія провалила наступ на півночі України, що продемонструвало "реальні проблеми з професіоналізмом у російських військових".

Також Хесс вважає, що більшість техніки могла б подолати бруд, якби вона не їхала однією колією – це також говорить про непрофесіоналізм командування.

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Це викликає у мене справжні питання... Росіяни проводять навчання і відпрацьовують іноземне вторгнення вже майже десятиліття, але вони так і не змогли впоратися із брудом, який є відомою проблемою упродовж 300 років", – додав учений.

Олександр Трикіша
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