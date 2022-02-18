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Вражаюче відкриття: довге перебування в космосі змінило мозок астронавтів

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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18 лютого, 18:20
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Міжнародна група вчених з'ясувала, що у астронавтів, які провели у космосі майже півроку, змінився мозок
Мозок астронавтів перепрограмувався після польоту до космосу
Мозок астронавтів перепрограмувався після польоту до космосу / Фото: NASA

Такі зміни змогли зафіксувати вчені з Університету Дрекселя у Філадельфії, США протягом кількох місяців після їхнього повернення на Землю.

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Дослідники помітили зміни у нейронних зв'язках між декількома руховими областями мозку, пише Forbes.

Використовуючи техніку візуалізації мозку, дослідники виконали МРТ-сканування 12 астронавтів із Європейського космічного агентства та російського Роскосмосу.

Вчені виявили також фізичні зміни в мозолистому тілі – частини мозку, що з'єднує дві півкулі органу та служить "комунікаційною мережею".

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Через космічну подорож і перебування на орбіті ця область розширилася, хоча це лише зміна форми, а не справжня структурна зміна, запевнили дослідники.

Причина в тому, що у невагомості астронавту необхідно радикально адаптувати свої стратегії рухів у порівнянні з Землею, та тому його мозок перепрограмується.

Усього програма NASA визначила кілька основних ризиків, з якими астронавти можуть зіткнутися внаслідок тривалого перебування у космосі:

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  • підвищений вплив радіації, що може спричинити рак чи інші серйозні проблеми зі здоров'ям;
  • ізоляція та замкнутий простір, яка може вплинути на їх настрій та потенційно викликати порушення сну та стрес;
  • дефіцит поживних речовин через відсутність свіжих продуктів;
  • відстань від Землі, що вимагатиме від астронавтів самостійно справлятися з будь-якими надзвичайними ситуаціями зі здоров'ям;
  • зміна гравітаційних полів, які можуть впливати на серце, кістки та м'язи – астронавти, які проводять у космосі від 5 до 11 днів, можуть втратити 20% м'язової маси;
  • небезпечне середовище, в якому мікроби легше передаються від людини до людини, підвищується рівень стресу та може змінитися імунна система.

Особливо гостро із цими проблемами астронавти можуть зіткнутися у разі подорожі на Марс.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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