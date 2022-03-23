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СЬОГОДНІ Техно

Корисна функція під час війни: Google дозволить видаляти на Android недавню історію

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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23 березня, 17:48
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Вам більше не потрібно вручну очищати історію пошуку програм Google на Android. Компанія запровадила можливість видалення останніх 15 хвилин історії пошуку
Google вводить нову функцію на Android
Google вводить нову функцію на Android / Фото: Twitter

Функція стане доступною для всіх протягом наступних кількох тижнів. Для її активації необхідно торкнутися піктограми свого профілю, де буде позначення "видалити останні 15 хвилин".

Раніше для видалення історії потрібно було заходити в історію та очищати список або вручну, або все повністю. Також можна було включати режим інкогніто в браузері.

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Google вперше анонсувала 15-хвилинну функцію на видалення історії у 2021 році та вперше представила її користувачам iOS у липні того ж року. На Android вона мала з'явитися в тому ж році, але з невідомих причин її активація затяглася.

Функція видалення останніх 15 хвилин історії пошуку може бути дуже корисною в умовах воєнного стану. Нерідко трапляється, що окупанти перевіряють телефони мирних громадян, тож бажано, щоб вони не знайшли жодної корисної інформації.

Раніше ми наводили три основні правила, як захистити свій смартфон в умовах війни.

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Додамо, що Google готується до закриття бізнесу в Росії – вивозить співробітників з московського офісу. У компанії побоюються, що після можливого блокування Youtube бізнес компанії в Росії закриється.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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