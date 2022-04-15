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Поки "Москва" йде на дно: у США добудували найдорожчий авіаносець у світі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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15 квітня, 19:51
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Багатостраждальний авіаносець ВМС США коштував країні 13 мільярдів доларів
В США добудували найдорожчий авіаносець у світі
В США добудували найдорожчий авіаносець у світі / Фото: Wikipedia, Колаж: Сьогодні

Поки в Росії шоковані втратою свого флагмана крейсера "Москва", у США без зайвого галасу спустили на воду найдорожчий у світі авіаносець "Джеральд Р. Форд".

Джеральд Р. Форд – перший авіаносець класу "Форд", який замінить існуючі авіаносці класу "Німіц".

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Авіаносець розроблений з новою системою радіолокації, дводіапазонним радаром, новою катапультою для запуску літаків з електромагнітним приводом і підйомником для озброєння, новим аеродинамічним гальмівним пристроєм та іншими технологіями.

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Авіаносець зможе нести на собі від 40 до 50 літаків F/A-18E/F Super Hornets та винищувачів F-35, п'ять літаків радіоелектронної боротьби EA-18G Growler, 19 вертольотів MH-60 Seahawk, чотири літаки далекого радіолокаційного виявлення E-2D Hawkeye, та два вантажні транспорти MV-22B Osprey.

Будівництво "Джеральд Р. Форд" розпочалося у 2009 році, але через виробничі труднощі авіаносець був введений в експлуатацію лише у 2017 році, а фактично заступити на бойове чергування корабель зміг лише у грудні 2021 року.

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В підсумку будівництво авіаносця коштувало США 13,3 мільярда доларів, що зробило його одним із найдорожчих (якщо не найдорожчим) кораблем із будь-коли побудованих.

Навіть самі американські журналісти дивуються, чому ВМС США мовчали про запуск авіаносця на бойове чергування, враховуючи, скільки негативу було протягом багатьох років, доки зростали витрати на його будівництво.

Олександр Трикіша
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