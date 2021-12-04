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За вірусною історією знайомства бабусі та незнайомця знімуть фільм

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
4 грудня, 18:36
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Netflix зніме художній фільм про історію Джамала Хінтона та Ванди Денч, які зустрілися після помилкового запрошення на день подяки
Вірусна історія призвела до створення кіно
Вірусна історія призвела до створення кіно / Фото: @jamalhinton12

The Thanksgiving Text, або "Текст до Дня подяки", знімуть через 5 років після того, як Хінтон показав у мережі скріншоти повідомлень, де Денч випадково покликала його на свято замість онука.

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Незважаючи на те, що помилка розкрилася, жінка запросила чоловіка в гості і з тих пір вони товаришують. відзначають сімейні свята разом. Про це і буде фільм. The Verge .

"Можу я все ж таки отримати тарілку?", – запитав у мережі Хінтон після того, як розкрився, і Денч відповіла: "Звичайно, можеш. Ось що робить бабуся ... всіх годує".

Пара стала знаменитостями, після публікації історії вони отримали більше 150 тис. підписників у Твіттері.

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Сценарій буде написано Абдулом Вільямсом, що зняв "Історію нового випуску" та "Історію Боббі Брауна", але акторський склад або режисер ще не оголошені.

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The Thanksgiving Text стане останнім прикладом натхненого фільму вірусним онлайн-контентом.

Самі герої вітають новини про адаптацію Netflix і сподіваються, що вона надихне більше людей на встановлення нових контактів.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що смертельні ігри із серіалу "Гра в кальмара" проведуть у реальному житті .

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Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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