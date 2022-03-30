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Паралізований пацієнт заговорив за допомогою імплантату в мозку: він попросив пива

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30 березня, 13:48
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Імплантований у мозок мікрочип вперше за багато років допоміг повністю паралізованому чоловікові спілкуватися зі своєю сім'єю
Паралізований пацієнт попросив пива за допомогою чипа в мозку
Паралізований пацієнт попросив пива за допомогою чипа в мозку / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще у 2015 році 26-річному німцю, ім'я якого не називають, діагностували бічний аміотрофічний склероз – рідкісне прогресивне захворювання нервової системи, яке призводить до втрати контролю над м'язами.

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Згодом стан чоловіка погіршився настільки, що він не міг розмовляти зі своїми рідними.

У процесі дослідження медики імплантували два мікрочипи, кожен розміром близько 1,5 мм у діаметрі, у моторну кору пацієнта – зону у верхній частині людського мозку, яка відповідає за рух.

Потім дослідники навчили чоловіка уявляти фізичні рухи, щоб спробувати отримати сигнал від мозку.

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Коли електроди реєстрували збільшення активності, комп'ютер відтворював наростання звукового тону. Коли мозкова активність падала, звучав спадний тон.

Навчившись контролювати частоту тону, чоловік зміг вибирати певну літеру на спеціальній дошці. Щоправда, на це витрачалося близько хвилини.

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Один з медків зізнавався, що проводив із пацієнтом багато часу, сидячи з ним до півночі. Щоразу останнім словом було – "пиво".

Результати дослідження є революційними для медицини, адже досі пристрої, які зчитують сигнали зовні черепа, не допомагали вимовляти слова.

Раніше ми писали, що пацієнт, якому вперше у світі пересадили серце свині, помер через два місяці. Точну причину смерті поки що не називають.

Сергій Антонов Кореспондент "Сьогодні" Більше статей автора
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