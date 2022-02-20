Пам'ять собак виявилася набагато кращою, ніж думали вчені

Собаки точно пам'ятають своїх господарів, але вчені вирішили докладно вивчити їхню довгострокову та короткострокову пам'ять

Собаки мають спогади такого ж типу, як люди

У собак точно є довгострокова семантична пам'ять – вони пам'ятають господарів за запахом та зовнішнім виглядом, які іграшки їм подобаються, де їхнє улюблене місце для відпочинку та улюблена марка корму.

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Як і в людей, ці спогади пов'язані з поняттями та фактами, які ми свідомо вивчаємо, наприклад, арифметика чи мови, пише Inverse.

Собаки мають такий тип пам'яті. Але чи мають вони епізодичну пам'ять? Більшість наших спогадів, пов'язаних із часом та місцем, вважаються епізодичними.

Наприклад, це конкретне блюдо, яке замовлялося у кафе, або колір машини, взятої напрокат багато років тому.

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Раніше вважалося, що собаки не мають епізодичної пам'яті, так її традиційно пов'язували із самосвідомістю.

Нещодавні дослідження показали інше. Собак вчили імітувати дії людини за командою, і це довело їхню здатність формувати епізодичні спогади.

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Тварини здатні повторювати або представляти свої власні дії та згадувати їх, використовуючи епізодичну пам'ять.

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