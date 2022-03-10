Пацієнт, якому вперше у світі пересадили серце свині, помер через два місяці

Перша людина, яка отримала свиняче донорське серце, помер через два місяці після історичної операції

Пацієнт прожив з серцем свині всього два місяці / Фото: University of Maryland School of Medicine

У жовтні минулого року Девіда Беннетта було госпіталізовано до Медичного центру Університету Меріленду з аритмією – нерегулярним серцебиттям, яке в його випадку стало небезпечним для життя.

Лікарі рекомендували пересадку серця, але черга зі 110 тисяч американців не залишала Беннетту шансів. Тому було вирішено вдатися до експериментальної операції з пересадки серця генетично модифікованої свині.

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За кілька днів після операції процедура була визнана успішною оскільки його тіло не відкидало орган.

Втім, пацієнта не виписали із лікарні, прописавши відновне лікування. Однак кілька днів тому здоров'я Беннета погіршулося і в результаті він помер. Точна причина смерті поки що не називається, пише interestingengineering.com.

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До речі, як виявилося раніше, Девід Беннетт відбував покарання у в'язниці за те, що зробив іншу людину інвалідом.