Відмовили принтери – Microsoft знову випустила сире оновлення проти PrintNightmare

Найбільше проблем виникло з принтерами Zebra, інші виробники теж постраждали

Уразливість PrintNightmare досі залишається невирішеним / Фото: The Verge

Тільки недавно ми писали про уразливість в системі друку PrintNightmare – а компанія Microsoft вже підготувала патч виправлення цього бага. Але, як водиться, не все пішло за планом.

"Екстрений патч KB5004945 повинен був усунути проблему, але нам відомо, що він порушує роботу принтерів. Виправлення буде випущено в найближчі 2 дні. До тих пір – рекомендуємо видалити поточний патч" – сказали фахівці Microsoft .

Розробники чесно визнали наявність проблеми і порадили відкотити систему до завантаження патча. В якості альтернативного способу Microsoft рекомендує перевстановити драйвер принтера, однак цей спосіб може не принести результатів.

Всі дії по відкату системи або перевстановлення програмного забезпечення принтера необхідно виконати з правами адміністратора. В іншому випадку ОС Windows може відмовити користувачеві в застосуванні змін.

Патч KB5004945 тільки погіршив ситуацію. Розробники радять його видалити / Фото: Xakep

Поки що немає точних даних про кількість відмов роботи принтерів, але в службу підтримки компанії регулярно приходять запити з описами помилок різних виробників. Найбільше проблем виникло у власників Zebra – можливо, причина в спеціалізованому застосуванні для друку етикеток.

У будь-якому випадку, у розробників все менше часу на реліз повноцінної "заплатки" від уразливості PrintNightmare – зловмисники все ще користуються дірою в безпеці щоб отримати доступ до інформації на комп'ютерах. У мережі вже відомі випадки, коли через цей баг хакери зуміли отримати особисті паролі користувачів, дісталися до фотоархівів та іншої важливої інформації.

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