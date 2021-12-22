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Від Маріанської западини до Піренеїв: мікропластик дістався тропосфери Землі

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
22 грудня, 12:56
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Вчені провели дослідження та виявили мікропластик всюди – від океанів до повітря на вершинах гір, де він дістався навіть до тропосфери Землі.
З океану пластик доходить до тропосфери
З океану пластик доходить до тропосфери / Фото: Pixabay, Oregonstate

Швидкість вітру дозволяє крихітним фрагментам розміром менше 5 мм переміщатися на великі відстані.

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Вони з'являються з упаковки, одягу, транспортних засобів та інших джерел, і наразі були виявлені на суші, у воді та у повітрі, пише The Guardian.

Вчені з Франції з'ясували це, взявши проби повітря на висоті 2877 метрів над рівнем моря в обсерваторії Пік-дю-Міді у Піренеях. Усі зразки містили мікропластик.

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Після цього дослідники розрахували траєкторії повітряних мас, що принесли кожну пробу, і виявили джерела в Північній Африці та Північній Америці, Середземному морі та Антлантиці.

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Частинки змогли переміститися на такі відстані, досягнувши великих висот: щойно пластик потрапляє до тропосфери, це схоже на надшвидке шосе.

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Це показує, що немає сенсу відправляти пластик в інші країни, сподіваючись залишити чистою свою: він усе одно повернеться.

Нагадаємо, раніше палеонтологи розповіли, як виглядав би світ, якби людей ніколи не існувало.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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