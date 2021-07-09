Від 0 до 50 км / год за 2.6 секунд – BMW випустили новий електроскутер (перші фото)

Доступні 4 версії скурета з підігрівом сидінь, ABS і іншими опціями

BMW CE 04 буде виглядати саме так / Фото: BMW Group

Компанія BMW вирішила внести свій вклад в ринок електротранспорту і представила скутер BMW CE 04 з електромотором на 24 кінські сили, здатним розігнатися до 50 км / год за 2,6 секунд . Це дуже хороший варіант для великого міста з щільним трафіком. Було б непогано побачити автопілот Ілона Маска в цьому транспорті.

Запас ходу у найпотужнішою версією Avantgarde складе 130 кілометрів – заявили інженери BMW.

Цього достатньо для повного робочого дня звичайного кур'єра або щоб кілька днів їздити в офіс без підзарядки. Максимальна швидкість досягає 120 км / год – цього достатньо не тільки для міста, а й для поїздок в передмістя. Але в другому випадку не варто вичавлювати з транспорту максимальну швидкість, інакше заряд батареї впаде значно швидше.

Серійна продаж електроскутера BMW CE 04 почнеться в 2022 році / Фото: BMW Group

Версія простіше – Comfort – має всього 31 л.с. і запас ходу 100 км, про максимальну швидкість поки невідомо. Цей варіант більше підійде для неспішного переміщення на короткі дистанції – умовні "дім-робота-дім" в сусідніх районах.

Електромотор в новому скутері встановлений в рамі між заднім колесом і батареєю, щоб центр ваги не впливав на керованість. Відділення BMW Motorrad витратило чимало часу на тести рекуперації (підзарядки від гальм під час руху) і досягла оптимальних значень при будь-яких умовах їзди.

Для підзарядки батарей підійде звичайна домашня розетка або будь-яка зарядна станція. Повне відновлення енергії займе трохи понад 4 години , Тому покупці можуть залишати його на ніч в гаражі і вранці забрати з повною батареєю. Для швидкої підзарядки з 20% до 80% знадобиться всього 45 хвилин – обідньої перерви буде досить.

У стандартній комплектації буде кольоровий дисплей на 10,25 дюймів, система навігації і USB-гнізда для підключення телефону. При цьому, інформацію можна вивести на основний дисплей або використовувати скутер для зарядки гаджетів.

Скутер з'явиться в наступному році зі стартовою ціною 11 990 євро.

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