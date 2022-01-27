Зброя проти Росії: найновіший безпілотник надрукують на 3D-принтері

Американці та австралійці спільно розробляють гіперзвуковий безпілотник – він знадобиться для випробування оборонних систем проти РФ та Китаю

Безпілотник проти Росії друкують на 3D-принтері / Фото: Hypersonix

Апарат під назвою DART AE домовилися створити за допомогою 3D-друку американська компанія Kratos та австралійська Hypersonix Launch Systems.

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США нададуть свій ракетний прискорювач та цифрові інженерні можливості, а Австралія – екологічний водневий гіперзвуковий повітряно-реактивний двигун, пишет Flight Global.

Які саме місії виконуватиме DART AE, безпосередньо не розголошується. Однак у матеріалі зазначають, що за допомогою нього можна буде випробовувати оборонні системи.

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Останні, зі свого боку, стануть у нагоді США та союзникам для протидії гіперзвуковим системам Росії та Китаю.

DART AE можна буде запускати за допомогою некерованої зондуючої ракети, що знижує вартість і підвищує гнучкість сценаріїв запуску та корисного навантаження, пише Hypersonix.

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Перший демонстраційний політ DART AE відбудеться 2023 року: прискорювач від Kratos розжене його до швидкості понад 6 тисяч кілометрів на годину та відпустить.

Після цього двигун Hypersonix направить дрон заздалегідь спланованою траєкторією до місця приземлення.

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