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Зброя проти Росії: найновіший безпілотник надрукують на 3D-принтері

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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27 січня, 19:07
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Американці та австралійці спільно розробляють гіперзвуковий безпілотник – він знадобиться для випробування оборонних систем проти РФ та Китаю
Безпілотник проти Росії друкують на 3D-принтері
Безпілотник проти Росії друкують на 3D-принтері / Фото: Hypersonix

Апарат під назвою DART AE домовилися створити за допомогою 3D-друку американська компанія Kratos та австралійська Hypersonix Launch Systems.

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США нададуть свій ракетний прискорювач та цифрові інженерні можливості, а Австралія – екологічний водневий гіперзвуковий повітряно-реактивний двигун, пишет Flight Global.

Які саме місії виконуватиме DART AE, безпосередньо не розголошується. Однак у матеріалі зазначають, що за допомогою нього можна буде випробовувати оборонні системи.

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Останні, зі свого боку, стануть у нагоді США та союзникам для протидії гіперзвуковим системам Росії та Китаю.

DART AE можна буде запускати за допомогою некерованої зондуючої ракети, що знижує вартість і підвищує гнучкість сценаріїв запуску та корисного навантаження, пише Hypersonix.

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Перший демонстраційний політ DART AE відбудеться 2023 року: прискорювач від Kratos розжене його до швидкості понад 6 тисяч кілометрів на годину та відпустить.

Після цього двигун Hypersonix направить дрон заздалегідь спланованою траєкторією до місця приземлення.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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