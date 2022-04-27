Жодних світанків: на Марсі можна буде жити тільки під землею

Червона планета не має захисного поля для зупинки космічної радіації, але від неї можна сховатись під землею

Людство не зможе милуватися марсіанськими сходами сонця / Фото: Pixabay

Нещодавно апарат NASA InSight сфотографував гарний схід сонця на Марсі. Але людству такі види будуть недоступними. Якщо ми зможемо колонізувати Червону планету, то жити доведеться глибоко під землею.

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Такого висновку дійшли вчені, оцінюючи численні загрози життю поверхні Марса, зокрема і рекордні маротруси.

Також це включає кількість космічного випромінювання, яке падає на Марс, в тому числі частинок галактичних космічних променів (ГКЛ).

Великий вплив часток ГКЛ може призвести до виникнення у людей багатьох проблем зі здоров'ям, таких як розвиток раку, катаракти та пошкодження центральної нервової системи.

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Марс не має захисного магнітного поля від радіації / Фото: NASA

А Марс не має аналогічного земного захисного магнітного поля, що не дозволяє частинкам ГКЛ безперешкодно проходити в його атмосферу і досягати поверхні планети.

Однак нове дослідження передбачає, що глибоке поглиблення на поверхні Марса може забезпечити захист від шкідливого випромінювання та надати будівельні матеріали для майбутніх астронавтів. До речі, українські дизайнери нещодавно розробили дизайн поселення на Марсі.

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Результат аналізу показав, що ефективна доза опромінення досягала вершини на глибині 30 сантиметрів у реголіті.

Крім того, дослідники припустили, що для безпечного проживання на Марсі, що визначається як щорічне радіаційне опромінення не більше 100 мілізівертів, знадобиться щит з реголіту завтовшки від 1 до 1,6 метра, пише space.com.

Тож у майбутньому людство може оселитися у підземних сховищах Марса, як це показують у багатьох фантастичних фільмах.

Раніше ми писали, що марсохід зняв неймовірне сонячне затемнення на Червоній планеті. Завдяки новому відео вченим удалося розглянути нерівності супутника Марса.