Неймовірне видовище: телескоп зняв вибух нової зірки у сузір'ї Змієносця

Вибух нової зірки у сузір'ї Змієносця відбувається кожні 15 років

Астрономи показали неймовірне космічне видовище / Фото: Twitter

Астрономи за допомогою телескопів MAGIC виявили масивний вибух нової зірки, спричинений парою зірок у сузір'ї Змієносця.

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Подвійна зіркова система, розташована за 5000 світлових років від Землі і кожні 15 років вибухає новою зіркою.

RS Ophiuchi (RS Oph) знаходиться в сузір'ї Змієносця і складається з білого карлика та червоного гіганта, який знаходиться на порозі вибуху наднової.

Батьківщиною нової зірки є системи, в яких знаходяться дві дуже різні зірки, зазвичай, менша і велика зірка, пише dailymail.co.uk.

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У даному випадку білий карлик, маленька, згоріла і щільна зірка, у якій чайна ложка матерії важить 1 тонну, обертається навколо червоного гіганта, старої зірки, що скоро згорить.

Вмираюча зірка-гігант годує білий карлик речовиною, яка скидає його зовнішній водневий шар. Цей потік матерії триває доти, доки білий карлик не об'їсться і вибухне.

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Під час вибуху телескопи MAGIC зафіксували гамма-промені потужністю 250 гігаелектронвольт (ГеВ), що є в сто мільярдів разів потужнішим за видиме світло.

Раніше астрономи підтвердили розмір найбільшої комети у Всесвіті. Комету Бернардінеллі-Бернштейна виявили ще у 2014 році, але до сьогодні не могли точно визначити її розмір.