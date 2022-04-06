Несподіване відкриття: гриби вміють розмовляти та можуть вивчити до 50 слів

Вчені припускають, що гриби можуть обмінюватися інформацією про їжу або ушкодження

Вчені підслухали розмову грибів / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Вчені зробили незвичайне відкриття, вивчивши електричні сигнали, які гриби надсилають один одному. Виявляється, вони розмовляють одне з одним!

Дослідження виявило сплески активності, що нагадують словниковий запас до 50 слів, проте основний словниковий запас вбирається у 15-20 слів, а середня довжина слова становить 5,97 букви.

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Дані також показали, що грибоподібні нарости на гнилих деревах, що наростають одна на одну, генерують найскладніші речення.

Дослідники аналізували закономірності електричної активності чотирьох видів – еноки, двожаберних, примарних та гусеничних грибів, пише express.co.uk.

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Результати дослідження свідчать, що гриби можуть використовувати електричні передачі, щоб обмінюватись інформацією про їжу чи ушкодженнях. А сплески активності передаються по грибковим корінням, так званим міцелієм.

Раніше ми писали, що вчені створили робота-слимака, якого можна запускати всередину людини. Новий винахід може допомогти, якщо ви випадково проковтнули якийсь дрібний предмет.