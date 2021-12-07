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Несподівана зустріч: робот звернувся за допомогою до людини на вулиці

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
7 грудня, 06:40
В закладинки
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Роботом-кур'єром у наш час уже нікого не здивуєш. Маленькі ровери доставляють їжу та дрібні посилки по всьому світу. Але навіть вони не можуть впоратися із сюрпризами погоди
Робот-кур'єр попросив допомоги у людини
Робот-кур'єр попросив допомоги у людини / Фото: Колаж: Сьогодні

Так, в Естонії снігопад паралізував роботу роботів-кур'єрів. Один із них застряг у снігу посеред вулиці і попросив допомоги у людини, що проходила повз.

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Про незвичайний досвід знайомства на вулиці розповів у Twitter естонський політик Іллімар Лепік фон Вірен.

"Сучасні реалії в Естонії. Робот, що застряг у снігу, побачив, що я йду, і запитав синтезованим голосом, чи можу я допомогти. Я так і зробив, і ми обоє продовжили наш день", – написав він.

Нагадаємо, що кілька днів тому несподіваний снігопад спровокував цілу пробку з роботів-доставників у Таллінні.

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У Мережі користувачі жартома почали звинувачувати двірників у саботуванні розвитку штучного інтелекту.

Раніше ми писали, що роботи замінили охоронців на заводі у Кореї. Андроїди зі штучним інтелектом та автономною навігацією заступили на службу на заводі Kia у Південній Кореї.

Також ми повідомляли, що виробник роботів готовий купити людське обличчя за 200 тисяч доларів. Компанія Promobot може заплатити непогані гроші добровольцю з дружнім та добрим обличчям, стать та раса значення не мають.

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Олександр Трикіша
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