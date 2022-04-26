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СЬОГОДНІ Техно

Не тільки Чорнобиль: найбільші техногенні катастрофи у світі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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26 квітня, 16:55
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Діяльність людини призводить до трагічних наслідків, що відчуваються через багато років
Діяльність людини інколи призводить до трагічних наслідків
Діяльність людини інколи призводить до трагічних наслідків / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні виповнилося 36 років від дня трагедії на Чорнобильській атомній електростанції – найбільшої техногенної катастрофи у світі.

Проте історія людства сповнена техногенних катастроф – від аварій на АЕС та підводних розливів нафти до хімічних вибухів та обвалення шахт. Видання livescience.com опублікувало добірку найтрагічніших катастроф, які спровокували люди.

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ВУГІЛЬНА ШАХТА АБЕРФАНУ

Село Аберфан виросло навколо прилеглої вугільної шахти, яка була відкрита ще в 1869 році. До 1966 поселення розрослося, тому село виявилося оточене сімома величезними відвалами – відходами від видобутку корисних копалин.

У жовтні 1966 року в результаті опадів сьома купа відвалів обвалилася і шар породи помчав у бік села зі швидкістю від 17 до 34 км/год і висотою до 9 метрів.

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Внаслідок зсуву загинуло 144 особи, 116 з них – діти, оскільки порода зруйнувала дві школи, а також було знищено 18 прилеглих будинків.

КАТАСТРОФА СЕВЕЗО

10 липня 1976 року в результаті аварії на заводі на північ від Мілана, який виробляв хімічну речовину, в атмосферу вирвалася смертоносна хмара діоксину, що охопила понад 18 квадратних кілометрів.

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Сотні мешканців, у тому числі діти, страждали на шкірні захворювання, були евакуйовані величезні площі землі. Тисячі тварин загинули або були вбиті, щоб запобігти попаданню токсинів у харчовий ланцюг.

Катастрофа у Севезо також мала довгострокові наслідки. З 1976 дослідження показали, що більше місцевих жителів померло від серцево-судинних і респіраторних захворювань, а в постраждалих районах збільшилася кількість захворювань деякими видами раку.

АСБЕСТОВІ ХМАРИ МОНТАНИ

У місті Ліббі на 1963 рік добувалося понад 80% світових запасів мінералу вермікуліту, який використовувався у різних сферах – від садівництва до виробництва автомобільних запчастин.

Але деякі його види містять азбест, який може спричинити серйозні проблеми з легенями. Гірничодобувна компанія знала про небезпеку, але приховала від місцевих жителів.

А ті використали відходи шахти для будівництва будинків та благоустрою, у тому числі школи, навіть не підозрюючи, що труять самі себе.

Шахта закрилася у 1990 році, але про проблеми міста стало відомо лише у 1999 році, а у 2009 році уряд США оголосив у Ліббі надзвичайний стан, щоб очистити місто.

Сотні людей померли від проблем зі здоров'ям, пов'язаних з азбестом, ще тисячі захворіли. Про нові випадки смертей та захворювання повідомлялося навіть у 2018 році.

РОЗЛИВ НАФТИ НА ПЛАТФОРМІ ГЛУБОКОВОДНИЙ ГОРИЗОНТ

Розливи нафти є одними з найпомітніших техногенних катастроф нашого часу, а інцидент із "Глибоководним обрієм" у 2010 році вважається найбільшим морським розливом нафти в історії.

Внаслідок вибуху внаслідок підняття метану у бурову вежу загинули 11 робітників, а 94 члени екіпажу було евакуйовано. За два дні бурова установка затонула.

Але на той момент з підводної свердловини вилилася велика пляма нафти. За оцінками, в океан потрапило близько 954 мільйонів літрів нафти, а розлив безпосередньо торкнувся близько 181 000 квадратних кілометрів океану в Мексиканській затоці.

БХОПАЛЬСЬКА КАТАСТРОФА

2 грудня 1984 року на заводі з виробництва пестицидів у Бхопалі, Індія, внаслідок несправності систем безпеки стався витік 40 тонн хімічної речовини під назвою метилізоціанат в атмосферу.

Враховуючи, що завод знаходився в густозаселеному районі, від смертельної хмари постраждали понад 600 000 людей.

Люди, які мешкають навколо станції, не були оперативно поінформовані, а персонал лікарні отримав суперечливу інформацію щодо ситуації. Внаслідок цієї недбалості тисячі людей померли протягом кількох годин. Також загинули тисячі тварин.

Дослідження після аварії показали, що тисячі людей все ще страждають від різних ушкоджень, тому навіть сьогодні важко точно сказати скільки людей постраждало.

ГРЯЗЬОВИЙ ВУЛКАН СІДОАРДЖО

У світі існує понад 1000 грязьових вулканів, але цей індонезійський приклад, ймовірно, єдиний, спричинений діяльністю людини.

28 травня 2006 року, коли свердловина була пробурена майже до 3 000 метрів, сталося виверження води, пари та газу з-під землі, а наступного дня ця суміш знову почала вивергати, що відбувається до цього дня. Існують оцінки, за якими виверження не зупиняться ще впродовж 30 років.

11 людей загинули під час вибуху трубопроводу, 30 000 людей було евакуйовано з цього району. Десятки сіл і понад 10 000 будинків було зруйновано, а метал із селевого потоку забруднив довколишні річки.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
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