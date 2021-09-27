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NASA запускає в космос новий супутник: пряма трансляція (відео)

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
27 вересня, 19:30
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NASA готується до запуску нового супутника Landsat 9 для спостереження за Землею. За запуском можна буде стежити в прямому ефірі
NASA відправить у космос супутник Landsat 9
NASA відправить у космос супутник Landsat 9 / Фото: NASA

Супутник є спільною розробкою NASA і Геологічної служби США. Він повинен стартувати в понеділок з космічного стартового комплексу 3 на базі космічних сил Ванденберг в Каліфорнії на борту корабля United Launch Alliance.

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Запуск запланований на 21:12 за київським часом. Пряма трансляція запуску супутника Landsat 9 на Yuotube-каналі NASA стартує о 20:30.

Спочатку запуск планувався на 16 вересня, але був перенесений на 23 вересня через затримку з доставкою рідкого азоту. Затримка пов'язана з нестачею рідкого азоту в усьому світі, викликаною триваючою пандемією COVID-19. В результаті було вирішено виконати запуск 27 вересня.

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Місія Landsat 9, вартість якої становить близько 750 мільйонів доларів, є дев'ятим супутником у програмі Landsat і буде продовжувати виконувати роль програми з моніторингу та управління земельними ресурсами, такими як посіви, вода і ліси, пише space.com.

Крім цього, супутники Landsat можуть відслідковувати зміни розмірів озер, якості води і повеней, а також допомагати в ранньому виявленні цвітіння водоростей.

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Супутник Landsat 9 замінить супутник Landsat 7, який знаходиться на орбіті з 1999 року, і буде працювати в тандемі з супутником Landsat 8, запущеним у 2013 році. Дует Landsat 8/9 буде знімати Землю кожні вісім днів.

Раніше ми писали, що корабель SpaceX Dragon доставить на Землю цінний вантаж: допоможе дослідити хворобу Альцгеймера. У четвер, 30 вересня, з Міжнародної космічної станції на Землю відправиться вантажний корабель, із понад двома тоннами дослідного вантажу на борту.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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