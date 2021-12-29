NASA затвердило екіпаж першої комерційної місії на МКС: хто стане пілотом

NASA та його міжнародні партнери затвердили екіпаж з чотирьох людина для місії Axiom Mission 1 – першої космічної місії на МКС

Комерційна місія летить на МКС вже у лютому

Запуск капсули Crew Dragon за допомогою ракети Falcon 9 від Space X заплановано на 28 лютого 2022 року.

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Астронавти, що вирушають на МКС наступного року, успішно пройшли усі медичні обстеження, пише Space.

Помічник адміністратора Управління космічних операцій NASA Кеті Людерс наголошує, що це великий прогрес на шляху до комерційних польотів.

NASA так розподілила ролі майбутніх астронавтів у команді Axi-1:

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командир місії – Майкл Лопес-Алегрія, віцепрезидент Axiom Space та колишній астронавт NASA (літав у космос чотири рази);

пілот – Ларрі Коннор, американський підприємець та некомерційний активіст-інвестор;

спеціаліст місії – Марк Паті, канадський бізнесмен та філантроп;

спеціаліст місії – Ейтан Стіббе, інвестор та колишній пілот ізраїльських ВПС.

Екіпаж візьме участь у 25 наукових експериментах в умовах мікрогравітації під час восьмиденного польоту на МКС.

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Серед іншого, вчені досліджуватимуть вплив космічних подорожей на старіючі клітини та здоров'я серця.

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Нещодавно NASA також дало зелене світло для другий місії Axiom із комерційним екіпажем. Цей політ, відомий як Ax-2, планується здійснити з кінця 2022 по початок 2023 року.

Усього Axiom уклала контракт із SpaceX на запуск чотирьох місій з екіпажем на МКС. Компанія працює, крім іншого, над виробництвом комерційної космічної станції.

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Раніше ми вже писали, що NASA планує закрити МКС максимум до 2030 року і тому заохочує комерційні проєкти, які зможуть її замінити.