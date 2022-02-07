NASA підрахувало, скільки мільярдів заощадить на затопленні МКС

У NASA підрахували, скільки грошей звільниться після занурення залишків МКС в океан, яке заплановано на 2031 рік

МКС затоплять в океані та заощадять купу грошей

Нещодавно у NASA заявили, що планують затопити МКС в океані у 2031 році. Тепер змогли вирахувати, що виведення з експлуатації дозволить заощадити величезні гроші.

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Близько 1,8 мільярда доларів на рік вдасться замість витрат на застарілу станцію вкладати у програму "Артеміда" або фінансувати проекти приватних станцій на орбіті, пише Space News.

Сейчс NASA витрачає на МКС 3,1 мільярда доларів на рік, та ці витрати не зміняться до 2027 року.

Понад 1,3 мільярда доларів витрачають на експлуатацію та експерименти, які проводяться на МКС астронавтами. Близько 1,8 мільярда на рік йде на пілотовані та вантажні місії.

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З 2028 року загальні витрати на МКС дещо збільшаться, адже розпочнеться процес виведення станції з експлуатації.

З 2033 року NASA витрачатиме близько мільярда доларів на рік на приватні космічні станції на низькій навколоземній орбіті, а від 1,5 до 1,8 мільярда вдасться заощадити.

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