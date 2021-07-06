Microsift розповіли як захиститися від хакерів

Фахівці Microsift розповіли як убезпечити себе від зламу ПК через службу друку

PrintNightmare - вразливість в ОС Windows / Фото: Сьогодні

Вразливим місцем виявилася служба принтерів. Хакери знайшли спосіб зламувати комп'ютери через Windows Print Spooler і віддалено виконувати код. Проблеми з уразливістю Microsoft і Android давно стали інтернет-мемом, так що не дивно що деякі виробники відмовляються від їх програмного забезпечення.

Компанія повідомила, що вже працює над патчем безпеки щоб нейтралізувати цю проблему, а поки що рекомендує користувачам відключити сервіс і не використовувати принтери по можливості.

Служба принтерів – це стандартний вбудований сервіс контролю і централізації управління друкуванням. Служба отримує дані від запущеної програми і стежить за готовністю документів. Проблема в тому, що служба має доступ до будь-якого компонента системи, а значить через злам друку можна запросто дістатися до файлів, в яких зберігаються паролі для автозаповнення. Звiсно, хакери не впустили цей шанс і вже скористалися ним.

Microsoft прямо зараз працює над патчем безпеки / Фото: Сьогодні

" PrintNightmare" потрапив в мережу випадково – завдяки публікації компанії кібербезпеки Sangfor з Китаю. Вони виклали на GitHub доказ використання багу, а користувачі встигли скопіювати код. Коли компанія спохопилася – було вже пізно.

Захисту від PrintNightmare поки що не існує, єдиний спосіб – відключити службу друку. Для цього зробіть наступне:

відкрийте PowerShell

введіть команду: Input Stop-Service -Name Spooler -Force

введіть команду: Input Set-Service -Name Spooler -StartupType Disabled

Так само можна відключити принтер через редактор групових політик gpedit.msc, де в розділі "Конфігурація комп'ютера" знайдіть Адміністративні шаблони – Принтери і відключіть функцію Print Spooler.

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