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СЬОГОДНІ Техно

Миттєве фото і не тільки: чим ще знаменитий винахідник Polaroid – історія дня за хвилину

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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21 лютого, 00:18
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75 років тому засновник корпорації "Поляроїд" Едвін Ленд продемонстрував Американському Оптичному товариству перший у світі "миттєвий фотоапарат"
Творець "Поляроида" Едвін Ленд
Творець "Поляроида" Едвін Ленд / Фото: Колаж: Сьогодні

Будучи 20-річним студентом, Едвін Ленд вигадав перший у світі поляризуючий матеріал, придатний для широкого використання. А 1932-го разом із Джорджем Вілрайтом створив підприємство, перейменоване через п'ять років на "Polaroid". Спеціалізувалися спочатку на випуску сонцезахисних окулярів та світлофільтрів для фотоапаратів.

3D століття тому

  • …1939-й. Всесвітня виставка у Нью-Йорку. Едвін – неймовірно, але факт! – Демонструє окуляри для перегляду 3D-фільмів. Яких, на жаль, ще не існує – кольоровий "Будинок воскових фігур" знятий через чотирнадцять років.
  • У 1948 р. – новий революційний прорив: камери, що видають готовий знімок одразу після зйомки. Перші партії зметені з магазинних полиць.
  • До середини 1960-х, згідно з офіційною статистикою, такий мав кожен другий американець.
  • 1962 ознаменувався випуском "поляроїдів", що роблять кольорові фото.

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А Ленд невтомно продовжує винаходити буквально живучи на роботі. Для нього довелося найняти кілька команд помічників, які працюють позмінно. Не дивно, що за кількістю патентів – 535 – він посідає друге місце у світі після Томаса Едісона.

Помер винахідник у віці 81 року. Причин смерті сім'я досі не розкрила. Відомо лише, що довірена особа знищила всі документи та особисті записи Едвіна.

Пошук цілей для розумних бомб

Навіщо потрібні фільтри, що поляризують світло? Щоб "знищувати" відблиски, роблячи при цьому кольори більш насиченими.

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Над проблемою билися роками, зациклившись на вирощуванні дорогих кристалів. Ленд зробив відкриття, запропонувавши величезні кристали замінювати мільйонами мініатюрних, розташовуючи їх у певному порядку. Настала епоха дешевого поляроіда.

А це не лише фотоапарати, а й лінзи для автомобільних фар, які дозволяють не засліплювати зустрічних водіїв, біноклі, перископи, прилади нічного бачення, рідкокристалічні монітори. А ще бойові системи: для вистеження закамуфльованих цілей з повітря, наведення інфрачервоного випромінювання, пошуку цілей для розумних бомб.

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Ідеальна презентація

Якось на зустріч із Лендом прийшли топ-менеджери American Optical Company, яким той сподівався продавати світлофільтри для сонцезахисних окулярів.

Винахідник купив золоту рибку у зоомагазині. Акваріум поставив на підвіконня, а гостям презентував через поляризаційну пластину.

Фокус полягав у тому, що в потоці сонячного світла ємність виглядала неживою, але коли гості на прохання Едвіна навели на воду пластини, їх погляду з'явилася золота рибка.

Аргумент сприяв укладання вигідного договору.

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Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які цього дня відзначилися чимось особливим. Короткі історії про видатні події та їхніх героїв. Історії про героїв попередніх днів читайте за цим посиланням.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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