Між Марсом та Юпітером знайшли карликову планету, придатну для життя

Група вчених дійшла висновку, що на Церері – карликовій планеті посеред пояса астероїдів між Марсом і Юпітером, може існувати життя

На Церері може бути цілий океан із мікробами / Фото: Wikipedia, NASA

На Церері може бути достатньо тепла, необхідних мінералів і рідин для існування позаземного життя.

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Дослідники вивчили утворення планети протягом 4,5 млрд років зі скель та льоду та зрозуміли, що там могла б бути вода, пише Inverse.

При нагріванні та замерзанні хімічні елементи могли утворити в мантії планети кишені з перемішаною водою – з сіллю та іншими елементами – калієм, сіркою, кальцієм та киснем.

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Цю субстанцію вчені називають метаморфічною рідиною, адже вона насичена великою кількістю мінералів.

За складом вона нагадує содові озера в Східноафриканській рифтовій долині в Кенії. У ній випаровування концентрує солі, а мікробні колонії виробляють метан біологічно.

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Майбутні місії сподіваються виявити глобальний підповерхневий океан глибиною в десятки кілометрів, захований у мантії Церери.

Так глибокі океани були виявлені на крижаних місяцях, таких як Європа та Ганімед.

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