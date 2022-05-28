Мертві таргани та місячний пил – незвичайні раритети з "Аполлона-11" виставлені на аукціон

Місячний пил, з'їдений тарганами – один з основних лотів аукціону RR "Чудові раритети", що відкрився для торгів у четвер (26 травня) та триватиме до 23 червня. Незвичайні лоти пропонує RR Auction, фірма з Нью-Гемпшир, яка спеціалізується на космічних пам'ятних речах.
Поки одні торгують з'їденим тарганами космічним пилом, Ілон Маск назвав причину кінця світу і нагадав про важливість колонізації Марса.
Щоразу, коли ми представляємо щось з "Аполлона-11", це, безумовно, захоплює, тому що це була найважливіша місія. – сказал Бобби Ливингстон, исполнительный директор RR Auction,- Для будь-якого з нас, кому було 12 або 13 років і у кого був урок природознавства, це зовсім не "непривабливо". Це неймовірно.
Навіщо годувати тарганів місячними "сувенірами"? Справа в тому, що екіпаж, їхній космічний корабель і все, що з ними повернулося, були поміщені на 21-денний карантин через кілька тижнів після їхнього тріумфального приводу. Екіпаж та вміст корабля знаходилися всередині спеціального об'єкта, побудованого НАСА для ізоляції "місячних людей" та матеріалів.
Астронавти пройшли медичні огляди, у той час як привезений назад звіринець безхребетних істот – від риб до мишей і, так, тарганів – зазнали впливу місячного каміння та пилу, щоб подивитися, як вони відреагують. Тобто комах, риб та гризунів "нагодували" цим.
Приблизно 10% з 47,5 фунтів (22 кг) місячного каміння, доставленого місією "Аполлон-11", було виділено для випробувань. Одного разу згодований рибі та комахам, ніхто не очікував знову побачити цей місячний матеріал. Ніхто, крім Маріон Брукс (пізніше Брукс-Уоллес), ентомологині з Університету Святого Павла.
З нею НАСА уклали контракт для подальшого вивчення тарганів, що харчуються місячним пилом. Минули роки і витягнутий зі шлунків тарганів місячний "пісок" і самі їхні тіла тепер підуть з молотка.
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