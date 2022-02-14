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Мер Нью-Йорка із зарплатою в один долар – історія дня за хвилину

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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14 лютого, 00:32
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Цього дня рівно 80 років тому на світ з'явився один із найбагатших людей планети, засновник та власник провідного світового постачальника фінансових новин Bloomberg, кандидат у президенти США, 108-й мер Нью-Йорка, посланець ООН
Мер-філантроп - Майкл Рубенс Блумберг
Мер-філантроп - Майкл Рубенс Блумберг / Фото: Колаж: Сьогодні

Майбутній "творець нової фінансової реальності" з юних років бачив себе технократом, тому з вибором місця навчання не вагався – найстаріший у США дослідницький університет Джона Хопкінса. Перше місце роботи – інвестиційний банк Solomon Brothers, де, захопившись IT-індустрією, що зароджується, зайнявся інформаційними системами.

1981-го, коли банк продали, заснував нині всесвітньо відому Bloomberg LP, завдання якої визначив як збір, аналіз та продаж статистичних даних про становище фінансових ринків шляхом впровадження комп'ютерних технологій.

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Медіа-імперія

Сьогодні становим хребтом інформаційної корпорації є Блумберг-термінал – комп'ютерна система, що дозволяє фахівцям у реальному часі аналізувати рух практично на всіх світових біржах та багатьох позабіржових ринках, контролювати поточні котирування, торгувати цінними паперами на електронному майданчику, обмінюватись повідомленнями. Далі слідує сімейство спеціалізованих телевізійних каналів BloombergTV (по окремому – для кожного основного ринку), журнали Bloomberg Markets, Bloomberg BusinessWeek, сайти Bloomberg.com та BusinessWeek.com, радіо BloombergRadio, програми для мобільних пристроїв. Обслуговують провідного постачальника фінансових новин у світі майже 9500 осіб, що працюють у 130 державах.

Майкл Блумберг. Фото: Reuters

Тричі мер "Великого Яблука"

Шлейф добрих справ Майкл Блумберг залишив і в Нью-Йорку, мером якого обирався тричі поспіль. Насамперед це створення нових робочих місць, зниження рівнів безробіття та злочинності, запуск програм будівництва доступного житла та боротьби з бідністю, реформи в системі освіти, підвищення податків і, як наслідок, зростання надходжень до міської скарбниці, урізання витрат адміністрації.

До речі, обійнявши нову посаду, встановив собі оклад $1 на рік і відмовився від державного житла.

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У 2020 році брав участь у президентських перегонах, але припинив її, підтримавши однопартійця Джо Байдена.

Затятий лижник, має ліцензію пілота.

Необов'язково бути багатим, щоб віддавати

Тільки за два останні десятиліття Блумберг 15 разів з'являвся у світовому "рейтингу добра" – "Філантропія 50".

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На які напрями виділяли ресурси? Насамперед, це боротьба з бездомністю, соціальною нерівністю, насильством із застосуванням вогнепальної зброї, наркоманією, зміною клімату. Не залишає без уваги охорона здоров'я, перехід на екологічно чисту енергію, благоустрій міст, мистецтво.

Найщедріший дар зробив для альма-матер – університету Джонса Хопкінса в сумі $1,8 млрд (найбільший в історії!), призначених на стипендії для обдарованих учнів із небагатих сімей. Загалом у 2019 році пожертвував понад $3,3 млрд.

Більше того, заповів половину свого статку – а це $62 млрд – направити на благодійність.

Записний технократ переконаний: "Необов'язково бути багатим, щоб віддавати. Ви можете віддавати, наприклад, свій час та вміння".

Я заслужив місце у раю. Це навіть не обговорюється

Написане і сказане Блумбергом відразу розбирається на цитати:

  • Я не найрозумніший хлопець у кімнаті, але ніхто мене не переробить. Я не розумніший за інших, але я можу працювати більше за вас.
  • Якби винахідник колеса використав поняття "чиста наведена вартість", ми б і досі ходили пішки!
  • У житті, на відміну від дитячих ігор, що прийшов другим є першим, хто програв!
  • Якщо Бог є, то, коли я потраплю до раю, мене не зупинятимуть. Я прямую прямо всередину. Я заслужив своє місце на небі. Це навіть не обговорюється.
  • Не досягти мети – не найстрашніше. Найбільша поразка – упустити можливості.
  • Ви не можете контролювати удачу, але чим більше ви працюєте, тим щасливішим стаєте.
  • Поняття "перша леді" дратує мене. Тільки ренегати хочуть увічнити цей пережиток феодалізму

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Олександр Трикіша
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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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