Мадонна народила дерево й оголила піхву – що ще у 3-D шокуючій NFT колекції співачки

Мадонна реклами не потребує, але нова її колекція NFT не для слабаків: з 3-D-сканованої піхви 63-річної селебреті лізуть метелики та багатоніжки

Мадонна народила дерево і навіть багатоніжок, а ще оголила піхву у своїй шокуючій 3-D NFT колекції / Фото: thesun.co.uk

NFT, або невзаємозамінні токени, стають все більш популярними – ось і зірка світового масштабу Мадонна не втрималася. Селебреті об'єдналася з цифровим художником Beeple, щоб застрибнути на підніжку NFT та створити три цифрові анімаційні твори.

Взагалі Мадонна давно відома тим, що публікує свої непристойні фотографії у соціальних мережах, не те що скромний індійський вундеркінд з космічними ідеями. Зараз сучасні цифрові відео виводять це на новий рівень.

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NFT "Мати природи" демонструє оголену цифрову Мадонну, де вона народжує величезне дерево / Фото: thesun.co.uk

Так, перший NFT під назвою "Мати природи" демонструє оголену цифрову версію співачки з розсунутими ногами на столі, де вона народжує величезне дерево. Ще один NFT Мадонни називається "Мати еволюції", і він знову зображує її оголеною, але на даху вантажівки.

Цього разу з її піхви вилітають метелики. Третє анімаційне відео називається "Мати технологій", і в ньому показані цифрові сороконіжки, що виповзають з інтимних частин тіла Мадонни.

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Колекція в цілому називається "Матір творіння", що відповідає графічному відео Мадонни, яка народжує дерево. NFT схожий по дії з криптовалютами але відрізняється тим, що оцифровує твір, такий як мистецтво або музика.

Третє анімаційне відео називається "Мати технологій" і в ньому цифрові сороконіжки виповзають із піхви співачки / Фото: thesun.co.uk

Потім перетворює його на невзаємозамінний токен, який зберігається в блокчейні. Як тільки ви купуєте NFT, він стає вашим власним витвором мистецтва і не може бути відтворений. Навіщо ж такий екстрим і без того популярній співачці?

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NFT можуть продаватись за мільйони доларів, а віртуальна Мадонна буде продана, щоб отримані за її продаж кошти могли піти на благодійні цілі, які – на вибір самої зірки.

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