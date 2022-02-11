Краще, ніж у Apple: Ілон Маск показав круту презентацію, як підкорюватиме Марс

SpaceX американського мільярдера Ілона Маска представила яскраве відео польоту майбутнього підкорювача Марса корабля Starship. Перший політ планують здійснити за кілька місяців

Як ракета Ілона Маска будет підкорювати Марс / Фото: скріншот

Як у капітана Джека Горобця з голлівудської франшизи "Пірати карибського моря" був малюнок ключа, замість справжнього ключа, так і Ілон Маск має відео польоту ракети, замість самої ракети.

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Напередодні SpaceX провела презентацію Starship, у рамках якого показали красивий ролик із польотом на Марс. У Мережі жартують, що тепер у Маска презентації краще, ніж у Apple.

Згідно з планами Ілона Маска, корабель Starship дорогою на Марс дозаправлятиметься на орбіті, а після повернення на Землю його буде ловити величезна 140-метрова вежа, яка отримала прізвисько "Мехазілла"

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Втім, Маск практично наблизився до планів з освоєння Марса. Напередодні SpaceX зібрала повноцінний прототип ракети і чекає на дозвіл від регулюючого органу на пробний політ. Він має відбутися у найближчі місяці.

Чому Starship підкорить Марс

SpaceX розробляє Starship, щоб доставляти людей і вантажі на Місяць, Марс та інші місця у далекому космосі.

Система складається з двох елементів: величезного прискорювача першого ступеня, відомого як Super Heavy, та космічного корабля верхнього ступеня під назвою Starship.

Корабель Starship має висоту 120 метрів. Це вище за будь-яку іншу коли-небудь побудовану ракету, попередній рекордсмен ракета NASA "Сатурн V" мав висоту 111 м. Пі цьому, Starship матиме вдвічі більше тягу. Раніше ми писали, що двигуни для Starship Ілона Маска побили новий рекорд.

І Super Heavy, і Starship призначені для швидкого повторного використання, що є проривом щодо економії коштів. Starship зможе запускатися з поверхні Землі кожні шість-вісім годин, а Super Heavy зможе робити це приблизно кожну годину!

Starship на орбіті Землі (ілюстрація) / Фото: Inverse

Раніше ми писали, що 40 супутників Ілона Маска зійшли з орбіти. Компанія Ілона Маска SpaceX втратила в космосі близько 40 супутників Starlink через потужну геомагнітну бурю після спалахів на Сонці.