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Критика подіяла: Instagram буде попереджати підлітків про шкідливий контент

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 жовтня, 12:40
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Facebook відреагував на звинувачення в ігноруванні впливу Instagram на психічне здоров'я підлітків. У компанії обіцяють виправити ситуацію
Instagram тестує нову функцію
Instagram тестує нову функцію / Фото: REUTERS

Instagram і Facebook вживе заходів, які будуть включати в себе попередження про споживання занадто великої кількості шкідливого контенту. Раніше ми писали, що з'явилося нового в Instagram після збою.

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"Ми збираємося представити дещо, що, як я думаю, буде мати велике значення: саме тут наші системи бачать, що підліток переглядає один і той же контент знову і знову.

Цей контент може не сприяти їх добробуту, тому ми підштовхнемо їх до перегляду іншого контенту", – розповів віце-президент Facebook з глобальних справах Нік Клегг на шоу CNN State of Union.

Клегг також сказав, що Instagram працює над новим батьківським контролем, щоб дорослі могли контролювати контент, який переглядають підлітки.

Він додав, що компанія також додасть функцію "зробити перерву", щоб спонукати підлітків деякий час не використовувати Instagram. Втім, поки невідомо, як ця функція буде працювати, повідомляє thenextweb.com.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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