Кримінальний прогноз – алгоритм передбачає злочин за тиждень до скоєння

Вчені зі США розробили алгоритм, за допомогою якого можна обчислити запланований злочин на тиждень вперед з точністю до 90% – результат здивував усіх

У США розробили новий алгоритм, який прогнозує злочинність

Дослідники даних та соціологи з університету Чикаго розробили новий алгоритм, який прогнозує злочинність: так можна обчислити запланований злочин на тиждень наперед.

Також раніше ми писали, що Норвегія передає Україні три MLRS M270: що вміє нова зброя. Новий алгоритм працює, вивчаючи закономірності в часі та географічному розташуванні із загальнодоступних даних про насильницькі злочини та злочини проти власності.

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Модель може передбачати майбутні злочини на тиждень наперед з точністю близько 90%. Інструмент було протестовано та підтверджено з використанням історичних даних з міста Чикаго за двома широкими категоріями зареєстрованих подій: насильницькі злочини (вбивства, напади та побиття) та злочини проти власності (крадіжки зі зломом, крадіжки та викрадення автомобілів).

Ми створили цифровий двійник міського середовища. Якщо ви надасте йому дані про те, що сталося у минулому, він розповість вам, що станеться у майбутньому. Це не чаклунство, є обмеження, але ми перевірили його, і він працює дуже добре, – йдеться в описі нового дослідження.

Тепер поліція може використовувати це як інструмент моделювання, щоб побачити, що станеться, якщо злочинність зросте в одному районі міста або посилиться правозастосування в іншому районі.

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