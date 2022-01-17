Китай відправив у космос "золоту ракету" з експериментальним супутником

Китай успішно вивів на орбіту експериментальний супутник "Шиянь-13" в рамках першого орбітального запуску в 2022 році

Китай вивів на орбіту супутник для експериментів / Фото: spacechina

Запуск відбувся 17 січня о 4:35 за Києвом із центру запусків космодрому Тайюань, супутник доставила в космос ракета-носій Чанчжен-2D.

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"Шиянь-13" призначений для спостереження за космічним простором та проведення випробувань низки технологій, пише Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація, або CASC.

Фахівці відзначають, що двоступінчаста ракета-носій, також відома як "золота ракета" , була розроблена спеціально для виведення супутників на орбіту.

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Вона здатна донести до 1300 кг корисного навантаження на висоту близько 645 км. Її запуск став 406 у місії ракет-носіїв "Великий похід".

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Старт проходив у складних умовах: найменша температура в районі стартового майданчика була нижчою мінус 37 за Цельсієм.

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Цього року корпорація планує організувати більше 40 космічних запусків. Чанчжен-2D, імовірно, злетить понад 15 разів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Китай поскаржився ООН на загрозу від супутників Starlink, яких у космосі вже близько 2 тисяч, та станціям доводиться від них ухилятися.