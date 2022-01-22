Китай похвалився найбільшим роботом у світі: він може використовуватися у військових цілях

Китай має намір стати світовим лідером у галузі робототехніки до 2025 року і перші кроки в цьому напрямку вже зроблено – у країні представили найбільшого у світі чотирилапого робота

В Китаї показали найбільшого в світі робота / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те, що він дуже великий і громіздкий, робот, який отримав прізвисько "механічний як", може рухатися вперед і назад, розвертатися і навіть ходити по діагоналі.

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До речі, розміри робота китайці не розкрили, але повідомили, що він у половину менший від дорослого яка, а його довжина вдвічі перевищує його висоту.

Конструкція з 12 шарнірних модулів дозволяє роботу бігати та стрибати, не втрачаючи опори.

Робот-як оснащений датчиками, які підтримують зв'язок з навколишньою місцевістю і можуть адаптуватися до різних умов місцевості – долати сходи, траншеї, скелі і навіть брудні дороги або засніжені поля.

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Очікується, що робот здатний нести до 160 кг вантажу та розвивати швидкість до 10 км/год. Він стане частиною розвідувальних місій за умов, надто складних для людини.

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Це можуть бути віддалені прикордонні райони та дуже небезпечні зони бойових дій. "Механічний як" також може збирати тактичну інформацію на полі бою, пише interestingengineering.com.

Крім цього, чотирилапого робота також можна використовувати для доставки припасів, таких як боєприпаси та їжа у важкодоступні місця, куди важко дістатися звичайним транспортом.

Роботи у нашому житті

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