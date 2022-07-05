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Катастрофа на авіашоу: реактивна вантажівка розбилася на швидкості близько 500 км/год, водій загинув

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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5 липня, 08:56
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Вантажівка з реактивним двигуном Shockwave, яка мчала на шаленій швидкості по злітно-посадковій смузі під час авіашоу в США, вийшла з-під контролю, врятувати водія не вдалося
Реактивна вантажівка розбилася на швидкості близько 500 км/год під час авіашоу, водій загинув
Реактивна вантажівка розбилася на швидкості близько 500 км/год під час авіашоу, водій загинув / Фото: interestingengineering

На авіашоу в Батл-Кріку, штат Мічиган, трюкова вантажівка з реактивним двигуном втратила керування та розбилася, внаслідок чого загинув водій. Незабаром після аварії в Інтернеті було опубліковано відеоролики, на яких знято всю трагічну подію.

Раніше ми писали, чим гарний французький винищувач "Рафаль". У заяві поліції Батл-Кріка йдеться, що 40-річний Кріс Дарнелл керував Shockwave Jet Truck (виготовленим на замовлення напівпричепом з трьома реактивними двигунами), який рухався зі швидкістю понад 500 км на годину злітно-посадковою смугою в аеропорту Батл-Крік.

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Раніше поліція заявила, що це сталося "під час піротехнічної частини" шоу на авіашоу Battle Creek Field of Flight та фестивалі повітряних куль: вантажівка мчала поруч з двома літаками злітно-посадковою смугою, перш ніж розвернутися і розбитися.

Shockwave Jet Truck може розвивати швидкість понад 500 км на годину
Shockwave Jet Truck може розвивати швидкість понад 500 км на годину / Фото: interestingengineering


Потім поліція повідомила, що густий шлейф чорного диму та вогню, який можна побачити на відео як частину феєрверку шоу, не має нічого спільного з аварією. На відео ви можете побачити дим та вогонь, перш ніж вантажівка почне виходити з-під контролю.

На сайті компанії йдеться, що Shockwave Jet Truck може розвивати швидкість понад 500 км/год. Згідно з веб-сайтом, Дарнелл керував вантажівкою, що належала Darnell Racing Enterprises зі Спрінгфілда, штат Міссурі.

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Водій, який нещодавно загинув, керував однією з цих вантажівок на багатьох авіашоу протягом року. Він також використовував вантажівку для гонок проти літаків, що розганяються до 300 миль на годину (480 км/год) у перегонах на дрег-рейсингу, і часто перемагав.

Зруйнована вантажівка споживала 400 галонів палива на милю, а коли були увімкнені форсажні камери, вона споживала ще більше. Наприкінці гонки вантажівці знадобилися два авіаційні парашути, щоб загальмувати.

Також ми писали, що перший водневий важковоз виходить у серійне виробництво у Великій Британії.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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