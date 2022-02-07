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СЬОГОДНІ Техно

Як журналіст-письменник придумав Скруджа, Uriah Heep та Копперфільда – історія дня за хвилину

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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7 лютого, 00:42
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Саме в цей день, рівно 210 років у портовому місті Портсмут на півдні Англії народився найпопулярніший англомовний прозаїк (причому, став їм ще за життя – і з того часу нікому не поступається першість) Чарльз Джон Хаффем Діккенс
Твори Діккенса повністю змінили ставлення до літератури
Твори Діккенса повністю змінили ставлення до літератури / Фото: Колаж: Сьогодні

Твори Діккенса, між іншим, нашого колеги, який починав репортером у газеті, повністю змінили ставлення до літератури, зробивши її доступною для всіх.

Белетрист-реаліст

До середини XIX століття (а саме цей період припав на розквіт популярності Діккенса) кількість грамотних людей серед "нижчих верств" у тій же Британії вже була чимала. Вони, як і привілейовані представники суспільства, вже теж знали грамоту, але хотіли читати те, що їм близько: не вигадані письменниками героїчні "лицарські романи" про пригоди знаті, а щось ближче до їхнього звичайного життя, повного тягаря, труднощів. але в якій було місце і кохання.

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Саме Чарльз Діккенс, який писав у стилі реалізму (але при цьому не втомлювався наділяти своїх персонажів сентиментальними рисами характеру), їм це й дав. Підсумок не забарився: Діккенс ще за життя став неймовірно популярним автором серед усіх верств суспільства.

"Народний письменник Великобританщини"

З-під пера Чарльза Діккенса вийшли такі романи, що стали класикою світової літератури, як "Посмертні записки Піквікського клубу", "Олівер Твіст", "Ніколас Нікльбі", "Девід Копперфілд", "Холодний дім", "Повість про два міста", "Наш спільний друг", "Великі надії", "Таємниця Едвіна Друда".

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Так-так, знаменитий фокусник-ілюзіоніст Девід Копперфільд, що гримів на весь світ у 1990-х – це псевдонім, навіяний саме Діккенсом, а насправді його звуть Девід… Коткін.

Uriah Heep – це не лише назва культової рок-групи, а й ім'я персонажа одного з романів Діккенса. Так само, як і ім'я скнари-Скруджа, яке стало номінальним у всьому світі.

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Вже те, що персонажі, "оживлені" Діккенсом, "пішли" в народ, ставши жити своїм власним життям, говорить про те, що йому вдалося зачепити струни душ найширшого кола читачів. Саме тому він по праву вважається "народним" автором світового масштабу.

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Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які відзначилися цього дня чимось особливим. Короткі історії про видатні події та їхніх героїв.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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