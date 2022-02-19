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Як українець отримав у космосі "свої" комети – історія дня за хвилину

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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19 лютого, 00:05
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85 років тому цього дня народився український астроном – першовідкривач комет Чурюмова-Герасименко та Чурюмова-Солодовникова
Першовідкривач комет Клім Чурюмов народився 85 років тому
Першовідкривач комет Клім Чурюмов народився 85 років тому / Фото: Колаж: Сьогодні

Наш сьогоднішній герой Клим Чурюмов народився у Миколаєві в багатодітній радянській сім'ї. Закінчив київський залізничний технікум та держуніверситет ім. Т. Г. Шевченка.

Отримавши диплом, вивчав полярні сяйва, іоносферу, земні струми, розробляв астронавігаційну апаратуру для космічних ракет, брав участь у випробуваннях. Після закінчення аспірантури зайнявся головною справою життя, став мисливцем за "хвостатими чудовиськами". Спостереження здійснював із десятків місць планети, за винятком Африки та Антарктиди.

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В одному з відряджень до Алма-Ати аспірантка Світлана Герасименко зафіксувала на плівці невідомий об'єкт, який їм вдалося ідентифікувати вже у Києві як невідому комету, яка отримала назву "Комета Чурюмова-Герасименка".

А 1986-го – другий успіх: "Комета Чурюмова-Солодовникова".

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Клім Іванович – дійсний член Нью-Йоркської академії наук, член Міжнародної та Європейської астрономічних спілок.

Його ім'я носить мала планета №2627.

А ще він – автор науково-популярних та дитячих книг.

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І саме з його подання Міжнародний астрономічний союз присвоїв ряду астероїдів українські імена: Кобзар – на честь Т. Г. Шевченка, Каменяр – на честь І. Я. Франка, Сковорода – на честь Г. С. Сковороди, Боголюбов – на честь фізика та математика Н. Н. Боголюбова, Кнушевія – на честь Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.

Космічний зонд у ролі таксі

У березні 2004 р. з французького космодрому Куру стартував міжпланетний розвідник Rosetta, який виконував роль таксі для модуля Philae, який мав спуститися на ядро комети Чурюмова-Герасименко. Політ тривав 10 років.

Єдиний випадок в історії космічних досліджень: Чурюмов був присутній не тільки на місці старту, але й усі ці роки регулярно коментував перебіг подій на ТБ і в Мережі.

Додався зонд за принципом "три посадки з двома відскоками". І одразу ж "заякорився", відстріливши спеціальний гарпун. Здобуті дані дозволять вченим наблизитися до розкриття таємниць формування Сонячної системи. Зокрема там виявлено гірські хребти, скелі, дюни, ущелини, ударний кратер. Але найзагадковішими виявилися триметрові пагорби, названі "мурашками".

Комета удостоєна статусу найвивченішої.

Містична смерть

"Комета – як капсула часу. Вона зберігає інформацію з далеких часів, коли Сонце було молоде, а Земля тільки-но зароджувалася", – стверджував Чурюмов.

Космічний холод по шкірі: модуль Philae по команді із Землі спікував на комету 30 вересня 2016-го, а за два тижні вченого не стало...

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Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які цього дня відзначилися чимось особливим. Короткі історії про видатні події та їхніх героїв. Історії про героїв попередніх днів читайте за цим посиланням.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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