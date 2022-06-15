Як співають тремтячі зірки: зонд Gaia записав їх "голоси" – звучить, як старий камертон

Цунами зі звукових зоряних хвиль вдалося записати вченим європейської космічної агенції ESA. Правда, пульсацію зірок довелося посилити, щоб людське вухо її почуло

Щоб люди змогли почути зіркові "голоси", вчені збільшили їхній звук у мільйони разів

Останній випуск місії Gaia, найбільший з коли-небудь складених каталогів інформації про зірок галактики Чумацький Шлях, представив звуки "зіркотрусу".

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Також ми писали, чи прослуховують месенджери – 5 міфів про небезпеку спілкування у Viber-чатах. Європейська місія Gaia зі складання карт галактик зафіксувала звуки від зірок, які брижами проходять по зірковим поверхням, подібно до цунамі. І змінюють форму зірок таким чином, що їх можна виявити з космосу навколо Землі.

Правда частота обертових і пульсуючих зірок, через яку з'являється звук, була збільшена астрономами у 8,6 мільйонів разів, щоб зробити їх чутними для людей. Тому запис, який представлений у новому відео команди місії Gaia, не є точним звуком, що видається зірками.

Це те, що вчені називають озвучуванням, перетворенням даних у звуки, і команді, що стоїть за проектом, довелося зробити досить багато обробки, щоб зробити цей досвід доступним для людей. Люди не можуть чути справжні частоти цих коливань – йдеться в заяві Європейського космічного агентства (ЕКА), – Ми штучно помножили їх на великий коефіцієнт 8,6 мільйона, щоб привести їх у діапазон, що чути для людських вух.

Звукові дані про "зіркотрус" були представлені громадськості, як частина великого масиву даних місії ESA Gaia. Gaia також вимірює рівні яскравості зірок, і саме за цими даними були виявлені "зіркотруси".

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Звуки від зірок, які брижами проходять по зоряних поверхнях і змушують їх вібрувати, вчені назвали "зірцетрусом"

А вони, своєю чергою, можуть розкривати секрети зоряних надр так само, як землетруси видають те, що відбувається всередині нашої планети.





Ці вібрації змушують зірковий газ рухатися вгору і вниз, в результаті змінюється яскравість зірки залежно від часу. Таким чином, саме ці звукові вібрації змушують зірки блимати на небі, зазначають астрономи.

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