Сьогодні 09:45 на
Скіатлон
Жінки, 7,5 км + 7,5 км
Фінал
Сьогодні 10:30 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 3000 м
Фінал
Сьогодні 11:00 на
Біатлон
Змішана естафета 4х6 км
Фінал
Сьогодні 13:35 на
Стрибки з трампліну
Жінки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
Сьогодні 14:40 на
Фрістайл
Чоловіки, могул
Третій финал
Сьогодні 15:26 на
Шорт-трек
Змішана командна естафета
Фінал А
Завтра 04:24 на
Сноуборд
Жінки, слоупстайл
3-й заїзд, фінал
Завтра 05:00 на
Гірськолижний спуск
Чоловіки, швидкісний спуск
Фінал
Завтра 09:00 на
Скіатлон
Чоловіки, 15 км + 15 км
Фінал
Завтра 10:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 5000 м
Фінал
Завтра 14:00 на
Стрибки з трампліну
Чоловіки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
Завтра 14:40 на
Фрістайл
Жінки, могул
Третій финал
Завтра 15:15 на
Санний спорт
Чоловіки
3-й заїзд, фінал
Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎓 Скандал у Могилянці 📲 Технології, що змінюють життя 👗 Тиждень моди
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Як німецький вчений знайшов спосіб перемогти рахіт – історія дня за хвилину

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 лютого, 00:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рівно 94 роки тому, 1928 року, німецький учений Адольф Отто Рейнгольд Віндаус першим у світі синтезував вітамін D, за що того ж року був удостоєний Нобелівської премії з хімії
Отто Рейнгольд Віндаус переміг рахіт
Отто Рейнгольд Віндаус переміг рахіт / Фото: Колаж: Сьогодні

Вищу наукову нагороду Віндаусу присудили "за роботи з вивчення будови стеринів та їх зв'язків із вітамінною групою".

"Династія" нобеліантів

Реклама

Народжений в 1859 році в сім'ї, далекій від наукової діяльності (батько нашого героя був фабрикантом), Адольф Віндаус з дитинства захопився біологією, "проковтнувши" всі книги з його тем, які зміг знайти. І збирався стати лікарем, вступивши до медичного факультету Берлінського університету.

Під час навчання він у ранзі вільного слухача вирішив відвідати кілька лекцій директора Хімічного інституту Берлінського університету Еміля Фішера. І так захопився, що вирішив змінити спеціалізацію, ставши біохіміком.

Еміль Фішер, що взяв Віндауса в учні, умів захопити. Свого часу отримав Нобелівську премію за експерименти із синтезу речовин із сахаридними та пуриновими групами. До цього він сам був учнем нобеліанта, Адольфа фон Байєра, який отримав премію завдяки роботам з органічних барвників та гідроароматичних сполук. Також Нобелівку отримав ще один учень Фішера, Отто Дільс, один із першовідкривачів органічного синтезу.

Реклама

Зрозуміло, що під керівництвом такого вчителя Віндаус просто приречений на успіх.

"Доктор Вітамін"

З 1901 року вчений займався дослідженням стерінів. І досяг цього успіху в 20-30-х роках минулого століття. Доктор Віндаус відкрив будову та утворення вітаміну D з ергостерину під дією ультрафіолетового опромінення.

Реклама

Відкриття мало практичну цінність: на той час багато дітей страждали рахітом, маючи проблеми з розвитком дитини на початку життя, у тому числі – скелета.

Вчений звернув увагу, що з хворобою часто допомагають впоратися вживання дітьми в їжу риб'ячого жиру, а також рахітом менше страждають діти, які частіше бувають на сонці. І зробив висновок, що це пов'язано із вітамінами. І після низки експериментів з опроміненням ультрафіолетом зумів перетворити шкідливий холестерин на цінний вітамін D.

Рахіт був переможений.

Про проект:

Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які відзначилися цього дня чимось особливим. Короткі історії про видатні події та їхніх героїв.

Цікаві історії про героїв попередніх днів:

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександра Захарова Вчені виявили чорну діру, яка вільно плаває у космосі Олександра Захарова · Редактор Техно Сьогодні
Олександр Трикіша Як німецький вчений знайшов спосіб перемогти рахіт – історія дня за хвилину Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Як німецький вчений знайшов спосіб перемогти рахіт – історія дня за хвилину Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Історія нашої планети
Неймовірні кратери Землі
Дивитися всі
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Doodle Сьогодні
4 лютого. Марк Цукерберг. Саме цього дня 18 років тому, у 2004 році, 19-річний студент факультету психології Гарвардського університету разом із трьома друзями у кімнаті університетського гуртожитку запустив Facebook...
Історія дня - за хвилину
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

40662.86

Binance Coin (BNB)

396.14

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

119.58

Theta (THETA)

3

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти