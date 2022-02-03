Як французький учений наочно довів, що Земля крутиться – історія дня за хвилину

Жак Бернар Леон Фуко зумів довести, що Земля крутиться, а також створив гіроскоп, який використовується у сучасних смартфонах. Дізнайся історію про героя дня за 1 хвилину

Фуко довів, що Земля крутиться / Фото: Колаж: Сьогодні

Рівно 171 рік тому, в 1851 році, в Паризькій обсерваторії французький фізик і астроном Жак Бернар Леон Фуко розхитав підвішений до стелі маятник на 11-метровому сталевому дроті, встановивши (і потім докладно описавши) ефект відхилення площини коливань через добове обертання Землі навколо своєї осі.

Як працює маятник Фуко

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Сам термін, названий на честь нашого героя дня, хоч раз у житті чув кожен, але не всі розуміють, що це як (і для чого) працює.

Маятник Фуко – це демонстраційний прилад. Підвішений на довгому (чим довше – тим краще, тим цікавіше спостерігати за ефектом) дроті вантаж розгойдується, і по ходу часу стає помітно, що площина коливань маятника змінюється, повертаючись убік, протилежний напряму обертання Землі.

При цьому географічне положення приладу впливає на швидкість змін – на полюсах Землі швидкість максимальна, а на екваторі її немає зовсім, тому що вісь обертання нашої планети перпендикулярна до площини коливань маятника.

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Це все і описав Фуко – наочно і просто, як будь-яке геніальне.

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Цікаво, що сам Фуко в молодості всерйоз захоплювався медичними науками, але захопився фізикою та механікою – і досяг успіху в новій для себе справі, ставши одним з найпомітніших учених свого часу. Наприклад, він також є винахідником приладу, яким людство користується досі – гіроскопа.

А ще саме під такою назвою, "Маятник Фуко", 1988-го вийшов другий роман у жанрі інтелектуального детектива одного з найзнаменитіших письменників сучасності – італійця Умберто Еко.

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